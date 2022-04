Come si fondono natura e architettura: torna il Forum Ecotechgreen al Padova Congress

Con la recente concessione delll’alto patronato del Parlamento Europeo, con il patrocinio del Ministero della Transizione ecologica e il Ministero delle Politiche agricole si avvia all’apertura ufficiale. Il 21 e 22 aprile la 13esima edizione del Forum Internazionale Ecotechgreen sarà ospitata nel nuovo Padova Congress. Saranno oltre 60 i relatori che si alterneranno da Italia, Giappone, Francia, Cina, Australia e Malta per presentare le soluzioni innovative, tra NSB e SUDS, alla ricerca di una città biofilica.

Il Forum

Il Forum porterà al centro del dibattito l’ecologia, la natura e la tecnologia per la sostenibilità e il paesaggio. Organizzato da Paysage rappresenta uno degli eventi di riferimento nel settore del verde tecnologico e urbano, e in questa edizione ricca di novità, conferma la sua vocazione di promozione di progetti e ricerche nell’ambito dell’architettura del paesaggio, riportando al centro del dibattito la natura e il verde in generale come elemento primario da sviluppare all’interno dei vari comparti, tema centrale delle politiche sia italiane sia europee. Ad aprire i lavori della prima giornata, sarà proprio l'architetto che ha progetto il nuovo centro congressi Kengo Kuma che, dal Giappone, presenterà il progetto di Padova Congress. Il racconto dell’iconico professionista proseguirà sulla simbiosi tra natura e architettura. A seguire la presentazione del Pnrr da parte del Ministero dell’Economia e della Finanza, delle strategie forestali e del verde in Europa da parte dalla europarlamentare Eleonora Evi, mentre Patrizia Salvaterra, della città metropolitana di Milano, presenterà la nuova piattaforma europea Nature4Cities. E questo è solo l'inizio.