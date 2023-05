Forza Nuova ritorna all'Arcella e sfida l'Anpi: «Non ce n'eravamo mai andati. Apriamo dove ci pare»

C'è attesa per oggi pomeriggio all’inaugurazione della sede di Forza Nuova a Padova in via Girolamo Dal Santo, 4. Riapre sotto altro nome, ma resta la casa del movimento neofascista. In realtà quello di Forza Nuova neofascisti è un ritorno all'Arcella. Lo spazio si chiamerà Bucranio, il teschio del bue con le corna, e inaugurerà oggi alle 17, ma l'Anpi ha già annunciato un presidio: «Comprendiamo che debbano surriscaldare gli animi e cercare lo scoop per dare un senso alla propria sterile esistenza - le dichiarazioni pesanti di Luca Leardini, coordinatore regionale di Forza Nuova - ma la sede di via Girolamo Dal Santo non apre i battenti sabato: esiste da circa 20 anni. Sabato avverrà semplicemente un rilancio delle iniziative in grande stile. Il numero di sostenitori del movimento si è ampliato e abbiamo optato per la creazione di un circolo aperto non solo ai militanti forzanovisti ma anche ai simpatizzanti. Siamo liberi di aprire le nostre sedi ovunque e soprattutto non abbiamo bisogno del permesso dell'Anpi» dice Luca Leardini, coordinatore regionale di Forza Nuova.

Presidio antifascista

«Noi siamo impegnati a denunciare la pericolosità di questa presenza e lo faremo pacificamente con un presidio antifascista - annuncia la presidente, Floriana Rizzetto - .Chiediamo da tempo la chiusura di Forza Nuova, Casa Pound e di tutte le associazioni, soprattutto giovanili, come Blocco Studentesco, vicine a questi movimenti. Invece si aprono nuove sedi, come questa all'Arcella, di chiara matrice neofascista. Ed è inquietante che Forza Nuova stabilisca la sua sede in un quartiere in cui vivono migliaia di cittadini immigrati, contro i quali questa organizzazione esprime da tempo ostilità, aggressività e disprezzo. Nonostante le parole del presidente del Senato La Russa e dell'assessora regionale Donazzan, la Costituzione resta antifascista dalla prima parola all'ultima». Saranno dalle 17 alle 19 davanti alla lapide monumentale in via Moretto Da Brescia, angolo Tiziano Aspetti (dalla parte opposta dell'Arcella rispetto alla nuova sede di Forza Nuova), che ricorda i partigiani caduti nella lotta contro il fascismo e per la Liberazione d’Italia.