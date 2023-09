Impianto fotovoltaico delle Ferrovie a Palestro, l'ira dei residenti per il taglio di 40 alberi

Il Gruppo FS Italiane ha avviato un dialogo con il Comune di Padova che prevede una serie di interventi di riqualificazione dell’area ex-Campo Marte. È prevista, infatti, la riqualificazione dell'ex scalo ferroviario e degli edifici in disuso ivi ubicati, su un’area di estensione pari a circa 37.000 mq. Saranno realizzate aree a verde, interventi di apertura e miglioramento della viabilità di zona e saranno poste le basi per portare nell’area i servizi mancanti nel quartiere. Per la definizione di tali interventi è allo studio un Masterplan da condividere con il Comune.

L'impianto solare

Oltre a questi interventi, per incrementare la sostenibilità ambientale ed energetica, sarà anche realizzato un impianto solare sull’area attualmente coperta da binari in abbandono, come prima fase degli interventi previsti sull’area.

Nel quadro complessivo, il progetto degli interventi per la realizzazione del suddetto parco fotovoltaico ha previsto la rimozione degli alberi con problematiche di stabilità e fitosanitarie ubicati nel terreno di proprietà del Gruppo FS. D’altronde tale rimozione è stata effettuata poiché il progetto prevede l’impianto di nuova vegetazione mediante l'impiego di piante "pronto effetto”.

I nuovi alberi

In particolare, l'inserimento di nuove piantumazioni si svilupperà per circa 624 metri lineari in parallelo con via Crimea con l’inserimento di circa 105 alberi e più di 100 specie arbustive. La disposizione della vegetazione è stata progettata prevedendo delle siepi arbustive e dei filari arborei disposti su file parallele con distanze di 2 metri tra loro e distanza tra le piante di circa 3 metri, ottenendo così una buona copertura e stratificazione, sia sul piano orizzontale che verticale, con una pianta ogni 1.5 mt. Sono attualmente in corso interlocuzioni con il Comune al fine di definire in dettaglio gli interventi di piantumazione. Il risultato finale restituirà, quindi, un numero maggiore di piante e una migliore e più razionale copertura vegetazionale della zona, unitamente con la piantumazione di essenze che verrà realizzata con il progetto di riqualificazione e ricucitura urbana, come sopra accennato.

I residenti

«Dopo le preoccupate segnalazioni di cittadine e cittadine apprendiamo dell’intenzione di costruzione di un parco fotovoltaico a terra e di altri non precisati “servizi di prossimità” nell’area ferrovie Campo Marte nel rione Palestro . scrivono in una nota dal Comitato Palestro 30 e Lode - .Il progetto ancora non c’è, a detta delle stesse ferrovie, ma intanto si è proceduto all’abbattimento di oltre 40 alberi che fungevano da mitigazione sia del rumore dei treni in transito sia del calore. Una pratica, quella degli abbattimenti, che ormai la fa da padrona in città nonostante Padova sia una delle città più inquinate di Europa, addirittura la più inquinata per quanto riguarda le polveri sottili pm 2,5 e nonostante i recenti studi pubblicati sull’impatto delle isole di calore generate dalla mancanza di verde. Nello specifico ci chiediamo, e chiediamo all’amministrazione comunale, come questi abbattimenti siano stati autorizzati e da chi, soprattutto in assenza di un progetto di intervento. Di più, ci chiediamo e chiediamo all’amministrazione come questo, e la conseguente intenzione di costruire fotovoltaico a terra, sia possibile in un’area destinata dal recente Piano degli Interventi a “verde di nuova previsione” (come del resto lo era l’area di via Sarpi dove è invece sorto un Mc Donalds). Specifichiamo che non siamo contrari a fonti di energia rinnovabile e, anzi, crediamo fortemente sia giunta l’ora di abbandonare totalmente le fonti fossili. Allo stesso tempo non possiamo accettare un intervento cupo, per nulla trasparente, che non tiene conto delle esigenze del rione, di chi lo abita, e della città tutta. Al “verde di nuova previsione” si intende sostituire un deserto, in un rione dove di verde ce n’è già troppo poco e laddove poteva invece sorgere un piccolo bosco e parco urbano restituendo alle persone un’area dismessa da anni così come, lo ripetiamo, previsto dal Piano degli Interventi. Ancor meno possiamo accettare il silenzio dell’amministrazione di fronte alle legittime richieste di chiarimento degli e delle abitanti, per di più se questo avviene da un’amministrazione che si vanta di garantire la partecipazione della cittadinanza. Come abitanti del rione crediamo che la partecipazione alla ridefinizione e riqualificazione dello spazio urbano sia fondamentale per riportare al suo splendore un rione abbandonato e svuotato, dove troppi interessi privati si affacciano a discapito dei servizi pubblici, del buon vivere, delle relazioni e della salute delle persone. Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare sabato 30 settembre alle ore 10:00 ad un’assemblea aperta di confronto che si terrà in via Crimea a ridosso della zona oggetto degli abbattimenti».