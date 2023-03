Fotovoltaico, nasce nel Padovano una nuova "Gigafactory"

FuturaSun, azienda padovana produttrice di moduli ad alta efficienza, sottoscrive l’acquisizione di un terreno di 24mila mq nell’area industriale di Cittadella (Padova) per la realizzazione di una gigafactory italiana. La gigafactory arriverà a produrre fino a 2GW/anno di moduli fotovoltaici ad alta efficienza realizzati con le tecnologie più innovative.

Gigafactory

Con questo importante passo l’azienda si impegna a sviluppare nei prossimi anni un investimento complessivo di 25 milioni di euro. Il progetto si inserisce nel piano strategico industriale dell’azienda e dà seguito e concretezza al progetto europeo di ricostruzione della filiera europea assumendo il ruolo di uno dei principali capicordata. L’AD di FuturaSun, Alessandro Barin, dichiara: «Con questo nuovo polo industriale crediamo di poter valorizzare la nostra città natale e nello stesso tempo divenire punto di riferimento nel progetto HORIZON IBC4EU*, nato all’interno del piano REPowerEU e del Green Deal Europeo, per far rinascere la filiera industriale italiana/europea del fotovoltaico a supporto delle strategie continentali di transizione energetica». Il nuovo HQ, progettato su criteri di rispetto dell’ambiente e sostenibilità a tutto tondo, includerà anche un centro di R&D per la ricerca scientifica applicata, un ampio test-field per il controllo e miglioramento del prodotto, una PV Academy, centro di formazione per ricreare l’expertise dei professionisti del settore. FuturaSun nata a Cittadella nel 2008, ha saputo trasformare la crisi del fotovoltaico del 2012 in opportunità e dopo 15 anni di crescita ininterrotta, con una gigafactory già attiva in Cina e altre due in fase di realizzazione, prosegue nel suo percorso strategico di riposizionamento della filiera e dà il via ad un altro sogno: far rinascere proprio a Cittadella il distretto veneto del Fotovoltaico