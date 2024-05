Fotovoltaico, Lorenzoni: «Stop alle limitazioni»

Nel Consiglio dei ministri dello scorso 6 maggio è stato approvato il divieto di installare pannelli fotovoltaici nei terreni agricoli, che prevede però diverse deroghe. La più significativa riguarda il cosiddetto sistema agrivoltaico, cioè la possibilità di installare pannelli a più di due metri da terra, un’altezza che consente di utilizzare i campi per le coltivazioni. Questa modalità continuerà a essere consentita. Per continuare a installare i pannelli fotovoltaici, insomma, bisognerà sollevarli. La questione aveva fatto discutere e dividere anche ambientalisti ed ecologisti. E sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale Arturo Lorenzoni. «Si susseguono provvedimenti nazionali, vedi l’ultimo DL Agricoltura, e regionali, che di fatto ostacolano lo sviluppo del fotovoltaico sui terreni agricoli, indipendentemente dall’uso e dalla qualità delle aree stesse».

Spiega il consigliere regionale Arturo Lorenzoni, nonché docente di Economia dell’energia all’Università di Padova: «Guardando i dati agronomici, con la superficie agricola utilizzata ridotta di oltre il 20% negli ultimi 20 anni l’1% dei terreni agricoli italiani non più utilizzati basta per realizzare il 50% dei Gigawatt richiesti al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati al 2030; l’altra metà può venire installato sui tetti».

Rallentare la transizione energetica che si attua in primo luogo attraverso il posizionamento dei pannelli fotovoltaici, «impedisce di abbassare il prezzo dell’energia elettrica, sia per le famiglie che per le imprese, oltre che allontanarci dagli obiettivi di. decarbonizzazione irrinunciabili per il nostro benessere». E ancora: determina la perdita di oltre 150mila posti di lavoro diretti, a livello nazionale, e centinaia di migliaia riconducibili all’indotto a causa della minore competitività dell’industria; aumenta la dipendenza, anche in Veneto, dalle fonti energetiche fossili, spesso provenienti da Paesi inaffidabili; infine, blocca la creazione di una filiera produttiva nazionale del fotovoltaico. «La strada non è mettere nuovi vincoli ingiustificabili, piuttosto agevolare la transizione – conclude Lorenzoni – Così facendo ne beneficiano tanto i cittadini che le attività economiche. Tutte, a cominciare da quelle agricole».