"Ici on parle français", le vetrofanie cattura francesi partono da Padova

L’iniziativa Ici on parle français, sviluppata dall’Alliance Française di Padova, e oggetto di un protocollo d’intesa con il Comune di Padova, la Camera di Commercio di Padova e la Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, è volta a valorizzare presso i visitatori francofoni le attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, alberghi, taxi…) che assicurino la presenza di almeno un collaboratore certificato in grado di garantire un'interazione nell’ambito professionale e di dare indicazioni di tipo turistico che valorizzino il patrimonio locale. E’ la prima iniziativa del genere in Italia. L’obiettivo principale dell’iniziativa Ici on parle français è attrarre i visitatori francofoni a Padova e farli restare più a lungo, approfittando dell’accoglienza e dei servizi dei luoghi autorizzati che troveranno su una mappa interattiva e, in situ, con le vetrofanie del marchio. Al termine della conferenza stampa, è stata consegnata la prima vetrofania del marchio Ici on parle français ai titolari della Caffetteria Manin in Via Manin 56.

Il progetto

L’iniziativa è volta a valorizzare presso i visitatori francofoni le attività commerciali e i servizi (negozi, bar, ristoranti, alberghi, taxi…) che assicurano la presenza di almeno un collaboratore certificato in grado di garantire un'interazione nell’ambito professionale e di dare indicazioni di tipo turistico che valorizzi il patrimonio locale. L’obiettivo principale dell’iniziativa Ici on parle français è attrarre i visitatori francofoni a Padova e farli restare più a lungo, approfittando dell’accoglienza e dei servizi dei luoghi autorizzati che troveranno su una mappa interattiva e, in situ, con le vetrofanie del marchio. L’importanza dell’iniziativa è rafforzata dall’interesse crescente dei francesi e francofoni per Padova, grazie in particolare alla seconda nomina della città nella lista del patrimonio mondiale Unesco, nel luglio 2021. L’iniziativa rappresenta pertanto un valore aggiunto per il territorio, con ripercussioni che potrebbero essere notevoli per il commercio e il turismo.

Padova capofila

L’iniziativa Ici on parle français, di cui Padova è capofila, ha vocazione ad essere estesa in altre città d’Italia e all’estero, grazie alla rete delle Alliances Françaises, associazioni culturali senza scopo di luco, presenti in 133 paesi del mondo. Per aderire all'iniziativa e ottenere il marchio di certificazione Ici on parle français i luoghi interessati devono garantire la presenza di un operatore che abbia ottenuto o rinnovato da meno di cinque anni il Certificato di competenza professionale e culturale in lingua francese necessario per validare le competenze richieste dal Marchio di certificazione. Tale Certificato riconosce le competenze linguistiche degli operatori in ambito professionale e culturale. È da svolgere in complemento a uno dei diplomi ufficiali che dev’essere ottenuto con un livello pari o superiore a A2 del Quadro Europeo di Riferimento per le lingue. I diplomi riconosciuti sono il DELF/ DALF e il DFP, il Diploma di Francese Professionale della Camera di Commercio di Parigi.