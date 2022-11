Fratelli d'Italia convoca la commissione di controllo, scongiurato l'aumento dell'Irpef

Niente aumento Irpef. L'ipotesi era stata paventata direttamente dal sindaco Sergio Giordani, sperando di riuscire a fare un po' di cassa ritoccando l'addizionale per sopperire agli aumenti di Palazzo Moroni, calcolati in circa 25 milioni di euro per il 2023. Durante la commissione sulle politiche di controllo convocata oggi 3 novembre dal presidente Enrico Turrin per discutere la mozione presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia, lo stesso assessore ai tributi Antonio Bressa ha escluso per ora l'ipotesi.

Fratelli d'Italia

«Grazie al dibattito da noi avviato con questo documento - spiegano i tre consiglieri, Matteo Cavatton, Enrico Turrin ed Elena Cappellini - siamo riusciti a scongiurare il paventato aumento del tributo, in un primo momento annunciato dal sindaco Giordani e oggi a quanto pare accantonato dall'assessore Bressa. L'intera maggioranza ha dovuto convenire con noi che aumentare le tasse comunali in questo momento di grave crisi economica avrebbe messo in difficoltà troppe famiglie padovane. Archiviato, speriamo definitivamente, il tema dell'aumento, prosegue il dibattito sulla seconda parte della mozione, quella relativa all'esenzione dal tributo per i redditi fino a 20mila euro. Una discussione che sarà approfondita in consiglio comunale. Siamo contenti di riscontrare, per il momento, le positive aperture di una parte della maggioranza al tema di una riduzione del tributo, anche rimodulando l'aliquota in maniera progressiva a seconda del reddito, come già fatto da altri Comuni»