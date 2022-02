/ Via Giambattista Belzoni

Guasto all'impianto di riscaldamento, 18 classi del liceo artistico costrette alla didattica a distanza

Per alcune delle 18 classi della succursale di via Belzoni del liceo artistico Selvatico il problema è stato limitato alla sola giornata di martedì primo febbraio, mentre per altre invece durerà fino a sabato 5