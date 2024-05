Imbrattato il Pedrocchi: scritte "Stop Genocidio" sullo storico bar del Liston

Lo storico Bar Pedrocchi è stato imbrattato questa notte con scritte contro il genocidio in Palestina. Le mura erano state da poco imbiancate e la struttura tra alcuni mesi dovrà essere anche restaurata. Non ci sono ancora notizie sui possibili autori del gesto contro Israele e la guerra nella striscia di Gaza. Anche da Palazzo Moroni si stanno già muovendo attraverso l’assessore alla cultura Andrea Colasio, che avrebbe già inviato una squadra per risistemare i muri del Pedrocchi.

Notizia in aggiornamento