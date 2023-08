Parco dei Colli Euganei, scelto il nuovo presidente: è Alessandro Frizzarin

«Il Parco dei Colli Euganei è un territorio che ha tanto da dare, in ambito turistico, enologico, gastronomico e artigianale. È una perla del nostro territorio, che ha ancora ampi margini di crescita. È con queste premesse che faccio il migliore augurio di buon lavoro all’avvocato Alessandro Frizzarin, nominato alla presidenza del Parco su indicazione della Giunta Regionale, e a tutta la rinnovata governance dell’Ente. La natura è un bene preziosissimo e dobbiamo lavorare per tutelarla, valorizzarla e renderla più fruibile»: l’annuncio è stato fatto dal Presidente della Regione Luca Zaia, che ha spiegato come la nomina sia avvenuta al termine di un iter che ha previsto tre passaggi. In primo luogo vi è stato l’aggiornamento dei componenti della Comunità Regionale del Parco dei Colli Euganei, con il coinvolgimento dei Comuni del territorio. Sono stati poi identificati i nuovi componenti del consiglio direttivo del Parco (Antonio Scarabello, Nico Schiavon, Alessandro Frizzarin, Diego Bonato e Luca Callegaro) e, infine, è seguita la nomina del nuovo presidente, scelto fra questi.

Alessandro Frizzarin

Alessandro Frizzarin è originario di Cervarese Santa Croce, è stato Consigliere del Parco Colli per lunghi anni come delegato permanente del Sindaco di Teolo all’interno dell’ente, e consigliere dell’Anci Veneto. Conclude Zaia: «ll mio ringraziamento si estende oggi anche al presidente uscente, Riccardo Masin e ad Antonio Scarabello, che nelle vesti di vicepresidente ha assunto pro tempore la guida del Parco dopo l’elezione di Masin a sindaco di Galzignano Terme. Ora la guida passa all’ avv. Frizzarin, persona di grande esperienza, conosciuta nel territorio, che lo ha voluto con forza come rappresentante delle comunità. Auguro a lui e a tutto il direttivo buon lavoro, con l’importante obiettivo di proseguire nell’iter di candidatura dei Colli Euganei a patrimonio UNESCO, un obiettivo ambizioso, sostenuto con forza anche dalla Regione».