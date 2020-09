Frutta invenduta per famiglie e mense sociali: Lions e Maap insieme per la solidarietà

È stato presentato nel corso di una cena al ristorante del Maap il nuovo service ideato e messo in campo dal Lions Club Padova Certosa.

Frutta

Grazie alla collaborazione con il Maap, infatti, verrà recuperata la frutta invenduta, altrimenti destinata al macero, per essere destinata a mense sociali o a famiglie in difficoltà. L'idea è di Alessandro Dal Bello, presidente del Lions Club ma anche grossista che opera proprio all’interno del mercato agro alimentare di Padova: «Tra i principi del lionismo c’è proprio quello di aiutare le persone e le famiglie in difficoltà. E mi è sembrato giusto unire i miei due ruoli, in azienda e con il Lions, per mettere in piedi questo progetto che permetta di assicurare la frutta e la verdura a chi è in difficoltà. Purtroppo temo che il periodo che ci aspetta sia ancora complicato e a maggior ragione ritengo importante organizzare attività come questa».

Maap

Spiega Maurizio Saia, presidente Maap: «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del Lions, avanzata dall’amico Dal Bello, perché la solidarietà è uno dei tratti distintivi della nostra azione e dovrà esserlo sempre di più. Negli ultimi anni il Maap ha accusato un deficit di presenza e di interazione con la città, inizieremo a colmarlo perché questa realtà può aiutare Padova e le varie associazioni che compongono». Aggiunge Federico Cera, direttore generale Maap: «Sotto il profilo tecnico raccoglieremo in un unico hub la frutta destinata a questa operazione. Questi carichi verranno poi caricati sui veicoli delle varie associazione e saranno anche tracciati, in modo da avere sempre sotto controllo i flussi prodotti».