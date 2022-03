Fuga in Romania: dall'Ucraina a Siret, la porta per l'Europa

Al confine romeno-ucraino di profughi ne arrivano pochi perché sono bloccati in Ucraina dai bombardamenti. Associazione Cooperazione e Sviluppo e Mutuo Soccorso Milano sul posto insieme alle ONG locali. e tanti volontari, anche padovanii. Pullman organizzati dalle ONG sul posto vanno oltre confine, in Ucraina. La situazione a Siret non è caotica, ma se di rifugiati ora non ne arrivano moltissimi è perché sono bloccati in Ucraina.

Siret

Dal 24 febbraio sono state duecentomila le persone transitate per la frontiera di Siret, nel nord-est della Romania al confine con l’Ucraina. Associazione Cooperazione e Sviluppo e Mutuo Soccorso Milano sono arrivate oggi con minivan e macchine offrendo posti per i rifugiati diretti in Italia. Sul campo ci sono le ONG che da settimane offrono assistenza alla frontiera, sia romene che internazionali, il corpo dei pompieri romeno che supervisiona l’arrivo al confine dei profughi e la loro partenza con i pulmini diretti verso gli altri paesi europei e la Croce Rossa romena che offre assistenza anche dal punto di vista sanitario.

Suceava

I volontari delle ONG dicono essere fondamentale la collaborazione con le autorità romene, che registrano le associazioni e i volontari che operano sul posto, oltre agli arrivi di rifugiati, e supervisionano il transito dei pulmini. I volontari sono molti e lavorano anche per arginare gli speculatori, che invece fanno pagare costi elevati agli ucraini che vogliono fuggire. I volontari spiegano che soprattutto nelle prime settimane di conflitto, quando di profughi ne arrivavano anche diecimila al giorno, la gestione era a dir poco complessa. Era difficile evitare che chi voleva arricchirsi, giocando sulla disperazione degli ucraini che avevano le possibilità economiche di pagare, avesse successo. Ora la situazione qui nel distretto di Suceava è più gestibile: i flussi di persone che arrivano a Siret sono diminuiti in questi giorni rispetto alle prime due settimane di conflitto.

Hub

Difficile in ogni caso tirare un sospiro di sollievo: anche se la situazione negli hub per rifugiati in quest’area della Romania non sembra ora disperata come giorni fa, l’emergenza c’è, ma è in Ucraina. I corridoi umanitari non esistono e i volontari, pur non sapendo dare stime precise, dicono essere moltissime le persone in fuga bloccate nelle città ucraine vicino al confine e che aspettano di essere salvate. Petru, volontario romeno che sin dai primi giorni ha partecipato alle staffette che sconfinavano in ucraina a prenderli, spiega la difficoltà di queste operazioni e del rientro in Romania dei mezzi di soccorso. Gli è capitato di essere oltreconfine e che partissero le sirene d’allarme bomba. Un amico volontario è andato in Ucraina in auto ed è dovuto tornare a piedi, in fuga anche lui perché attaccato dagli spari dei soldati russi. Il passaggio alla frontiera è poi sempre complicato.

Rifugiati

Di rifugiati però di giorno ne arrivano anche a piedi. Donne e signore anziane, bambini che arrivano con le madri ma presenti anche minori non accompagnati, riportano i volontari. La Croce Rossa romena segnala l’urgenza della situazione anche dal punto di vista sanitario. Le persone non arrivano con ferite fisiche, ma molto provate dal viaggio. Sul posto presenti oggi anche le istituzioni italiane, la viceministra alle infrastrutture Teresa Bellanova infatti, insieme al vicepresidente della Camera Ettore Rosato e ad alcuni parlamentari, arriva a Siret in mattinata. Bellanova sottolinea la necessità dell’impegno italiano ed europeo nei territori di frontiera. «Stiamo incontrando le autorità locali e il mondo del volontariato. La nostra visita è finalizzata a capire quello che possiamo fare, come Italia e come Europa. La collaborazione il mondo del volontariato l’ha già messa in campo di suo, forse c’è bisogno di un minimo di coordinamento in più per finalizzare gli arrivi e il sostegno a queste persone». Sull’allarme tratta Bellanova si dice preoccupata «Bisogna assolutamente evitare che si inseriscano traffici illeciti, perché tanti bambini stanno arrivando e anche tanti bambini orfani».