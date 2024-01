Chiesa gremita a Montà per l'ultimo saluto al giornalista Andrea Moretto

Le note di "Mille giorni di te e di me" di Claudio Baglioni ad accompagnare il suo ultimo viaggio: così si è concluso il funerale di Andrea Moretto, giornalista 51enne prematuramente scomparso nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio per le conseguenze dell'attacco cardiaco patito il giorno di Natale mentre si trovava a Lecce.

Il funerale

Gremita in ogni ordine di posto la chiesa di San Bartolomeo nel quartiere Montà a Padova, dove Andrea Moretto abitava insieme alla moglie Stefania ed al figlio Dario: presenti alle esequie anche il sindaco Sergio Giordani, il senatore Antonio De Poli, il presidente del Calcio Padova Francesco Peghin, il presidente di Ascom Padova Patrizio Bertin e molte personalità istituzionali e sportive cittadine. I suoi colleghi di Telenuovo Martina Moscato, Carlo Della Mea e Marzia Pretolani hanno voluto ricordarlo dal pulpito al pari di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky partito proprio dagli studi dell'emittente padovana: «Ho rivisto alcuni spezzoni delle tue telecronache del Calcio Padova: quando segnava ti emozionavi per emozionare la tua città, ed era l'unico momento in cui alzavi la voce, tu che amavi stare nell'ombra e preferivi ascoltare, qualità che ti hanno fatto apprezzare da tutti». Sulla bara del giornalista sono state deposte una maglia del Calcio Padova e una della Pallavolo Padova.