Oltre mille persone per l'ultimo saluto ad Antonio Carraro: il toccante ricordo dei figli

Tutti presenti per l'ultimo saluto a un grande imprenditore: oltre mille persone hanno partecipato a Campodarsego al funerale di Antonio Carraro, morto venerdì 11 marzo all'ospedale di Belluno.

Antonio Carraro

Una folla prevista, tanto che per chi non è riuscito ad entrare in chiesa (nel sagrato sono stati messi quattro trattori da lui creati) erano stati preparati per l'occasione sia il campo sportivo con un maxischermo che l'attigua sala cinema. Accompagnato dalla musica dell'amato Beethoven, il feretro ha fatto il suo ingresso in chiesa dove poi il figlio Massimiliano lo ha ricordato con parole che hanno commosso tutti i presenti: «Caro papà, è stata una bellissima favola. Sei stato un punto di riferimento per tutta la nostra famiglia e il miglior direttore d'orchestra che potesse capitarci. A noi figli e nipoti spetta ora un compito difficile, ma non ti deluderemo. Ti abbiamo voluto e ti vorremmo sempre bene».