«Un grande uomo e un maestro di vita»: funerale laico per il 101enne Emilio Pegoraro

«Emilio Pegoraro è stato un grande uomo e un maestro di vita. Ci rimangono il suo esempio, lo stile, la coerenza»: nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 dicembre, oltre cento persone hanno voluto omaggiare il partigiano, senatore e deputato nonché fondatore della Cia - Confederazione Italiana Agricoltori, scomparso all'età di 101 anni.

Emilio Pegoraro

Presenti alla cerimonia funebre laica che si è tenuta nella Casa Funeraria Santinello a Padova, fra gli altri, l’ex sindaco di Padova Flavio Zanonato, il deputato Alessandro Zan, il docente di Storia Contemporanea all’Università di Padova, Carlo Fumian, e il vicesindaco di Padova, Andrea Micalizzi. Nato a Fontaniva il 19 ottobre del 1921, Pegoraro ha speso tutta la sua esistenza a difesa della democrazia, dell’agricoltura e dei più fragili. «Emilio Pegoraro appartiene a quella generazione di persone, uomini e donne, che sono stati fondatori e costruttori dell’organizzazione sindacale dei contadini, poi coltivatori e agricoltori, oggi imprenditori agricoli - ha sottolineato Daniele Toniolo, già presidente di Cia Padova dal 2002 al 2009, nella sua orazione - Era convinto che non fosse sufficiente organizzare iniziative di resistenza e di lotta; una nuova organizzazione, secondo lui, doveva rispondere anche alle esigenze professionali e concrete dei coltivatori stessi». Il tema dell’agricoltura, in tutte le sue sfaccettature, era costantemente al centro della sua attenzione. Portò avanti tantissime battaglie sociali ed economiche. Su tutte, quella per i diritti dei frontisti degli argini demaniali e consortili, a favore dell’assistenza dei coltivatori diretti, per la riforma del contratto di affitto, per la Politica agricola comune e i prezzi agricoli, per le attività professionali ed iniziative in campo fiscale, nella cooperazione e nell’associazionismo e per il riconoscimento del ruolo delle donne imprenditrici in agricoltura. «Ricordo nitidamente il nostro primo incontro - ha aggiunto Toniolo - nel novembre del 1978 nella sede della Confcoltivatori, a Cittadella. Ero stato assunto da poco: Emilio, allora senatore, passava in ufficio ogni lunedì mattina. Un modo per mantenere un rapporto costante con il proprio collegio elettorale e con i coltivatori». L’impegno e l’attaccamento di Pegoraro per i suoi luoghi di origine era profondamente ricambiato dai suoi concittadini. «Nutrivano un’enorme stima per lui, difensore dei più deboli e rappresentante del mondo agricolo», ha concluso.

Cia Padova

Pegoraro è stato pure presidente nazionale dell’Anp, l’associazione dei pensionati Cia. Al termine della sua lunga carriera, è stato inoltre nominato presidente onorario di Cia Padova e di Anp Cia Padova. «Lo ricordiamo per l’attaccamento alle proprie origini sociali e la coerenza rispetto agli ideali che lo hanno animato e accompagnato durante la sua lunga vita - dichiara Carlo Miatello, presidente di Anp Cia Padova - È stato un solido punto di riferimento per la nostra organizzazione; era orgoglioso di stare dalla parte di chi non aveva voce».