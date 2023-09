Basilica di Santa Giustina gremita per il funerale della giornalista Maria Luisa Vincenzoni

Centinaia di persone hanno riempito la Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto alla 67enne Maria Luisa Vincenzoni, giornalista e volto storico della Rai del Veneto. La cronista, padovana, lascia quattro figli, tra cui i giornalisti Walter e Anna Milan, rispettivamente attuale portavoce di Luca Zaia e inviata del Tg1 Rai, insieme a Simonetta e Beniamino.

Maria Luisa Vincenzoni

Tra i presenti nelle prime file della basilica anche il sindaco di Padova Sergio Giordani e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Quest'ultimo aveva già avuto modo di esprimere tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Maria Luisa Vincenzoni: «Ci lascia una colonna del giornalismo veneto degli ultimi decenni, una firma prestigiosa della carta stampata e di quella televisiva, una donna che ha contribuito con grande impegno professionale alla crescita dell’informazione e della comunicazione, approfondendo i temi legati all’economia, alla cultura e alla letteratura. Una giornalista che ha trasmesso la sua passione e il suo incredibile bagaglio di esperienze anche ai figli, che hanno raccolto i suoi insegnamenti. Portano il suo nome diversi progetti editoriali pensati e realizzati per raccontare anche il nostro territorio, per il quale lei stessa mostrava un interesse speciale, una profonda conoscenza e una spiccata sensibilità». Il sindaco Sergio Giordani ha invece rinnovato il suo dolore per il decesso di Maria Luisa Vincenzoni, «brava e stimata giornalista che una grave malattia ci ha portato via troppo presto. Rinnovo la mia vicinanza a tutti i suoi familiari».