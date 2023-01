L'addio ad Anna Donegà, il marito Luca: «Ha fatto maturare e crescere l'intera comunità»

Ieri c'è stato l'addio ad Anna Donegà, la responsabile della comunicazione del Csv. La chiesa di Sant'Anna, a Piove di Sacco, dove si sono tenuti i funerali era gremita. Anna, 41 anni, aveva una malattia che l'ha portata via al marito, a mamma Gabriella, papà Piero, i fratelli Renzo e Lucia, con i cognati Luca e Sara. «Anna è stata per me moglie, amica, collega, ma oggi non parlerò della "mia" Anna, quella che ho amato e amerò per sempre e che tengo nel mio cuore, con i nostri ricordi privati. Oggi parlerò dell'Anna che tutti avete conosciuto e che aveva fatto delle relazioni di una comunità il suo più profondo senso del dovere - il suo lavoro - e della comunicazione con gli altri. Il suo approccio etico alla professione e alla vita, era retto e profondamente onesto, tanto da avere la capacità di far crescere e maturare l'intera comunità».

Sono le parole del marito Luca Lideo (in foto, in alto), che ra anche collega di Anna Donegà. Alla cerimonia c'era l'intero Csv, con il presidente Luca Marcon, il direttore Niccolò Gennaro e l'ex presidente Emanuele Alecci, l'assessora al volontariato del Comune di Padova Cristina Piva e poi tutto il mondo di Anna, fatto di volontari ed associazioni.