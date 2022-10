Al Duomo i funerali del socio e fondatore di Hiref Mauro Mantovan

Si terranno sabato 29 ottobre, alle ore 10 nella Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, in piazza Duomo a Padova, i funerali di Mauro Mantovan. Presidente e socio fondatore di HiRef, società fra le più interessanti e innovative del cooling system italiano, Mantovan, nato a Bolzano, è morto a Padova lo scorso sabato. Cinquantotto anni, lascia la moglie e quattro figli.

Biografia

L'ingegner Mantovan, innovatore e grande visionario, nel settembre 2001 ha fondato HiRef ed era ora alla guida di un gruppo che oggi fattura oltre 78 milioni di euro, in gran parte all’estero, e impiega oltre 300 persone. A spingere la crescita del gruppo in questi anni ha contribuito, tra le altre cose, proprio il personalissimo modello d’innovazione elaborato da Mauro Mantovan e basato sulla generazione a ciclo continuo di corporate spin-off. Sono otto le aziende fondate da Mantovan. Oltre a HiRef, al suo interno sono state fatte nascere in questi anni altre sette aziende supportando e sviluppando le idee di collaboratori dotati di grande capacità brevettuale, tutte nel settore Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration (HVAC&R): Tecno Refrigeration, Eneren, It.Met, HiDew, Ecat, Jonix, HiRef Engineering.