Stagione di funghi, ecco le regole per raccoglierli sui Colli

L’Ufficio Agricolo del Parco Regionale dei Colli Euganei comunica le regole per la raccolta autunnale dei funghi. Il regolamento prevede che i cittadini residenti nei 15 comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei possono raccogliere i funghi senza essere muniti di tesserino autorizzativo e senza pagare la tassa per la raccolta dei funghi. E’ sufficiente portare con sé un documento di identità in cui si recepisce la residenza per eventuali controlli.

Raccolta

La raccolta può essere effettuata tutti i giorni ad eccezione dei martedi: tale giorno viene considerato “fermo raccolta”. E’ possibile raccogliere sino a un massimo di 3 chili giornalieri di cui non più di un chilo delle seguenti specie: pioppini, ovoli, porcini, finferli, mazze da tamburo, prugnoli, trombetta dei morti, verdoni, morette e piedi di capra. Diverse sono le disposizioni per i cittadini residenti fuori dalla cerchia dei comuni del Parco. Per poter raccogliere i funghi epigei commestibili i cittadini non residenti nei 15 comuni del Parco devono essere muniti di una ricevuta di versamento di un contributo intestato al Parco Regionale dei Colli Euganei dell’importo di:

€ 5,16 per la raccolta giornaliera,

€ 15,50 per la raccolta settimanale,

€ 51,65 per la raccolta mensile.

Il pagamento può essere effettuato sul c/c postale n. 11908357 intestato a “Parco Regionale dei Colli Euganei Via Rana Cà Mori 8 - 35042 Este” oppure con il pagamento elettronico con il sistema PagoPA (bisogna accedere al Portale MyPay e selezionare fra i beneficiari l’Ente Parco Colli Euganei). La ricevuta del versamento, che costituisce il titolo per la raccolta dei funghi, deve riportarel’importo, i dati del titolare e il periodo di riferimento della validità del titolo.

Non residenti

La raccolta dei funghi nei Colli Euganei, per i non residenti nel Parco, può essere effettuata nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Il regolamento dettagliato è scaricabile dal sito www.parcocollieuganei.com nella sezione “Regolamenti e fruizione del territorio”.