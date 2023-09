"Fuorilegge - Veneto a mano armata", su sky il true crime che racconta Padova dall'Autonomia a Maniero

Siamo stati nella sede di PadovaStories, per incontrare Alessandro Pittoni che ha prodotto il film e farci spiegare come è nato questo progetto che racconta un pezzo complesso e allo stesso tempo affascinante non solo della nostra città ma dell'intero paese

"Fuorilegge – Veneto a mano armata", disponibile prossimamente su Sky e NOW, è la docu serie Sky Original che è stata realizzata dalla casa di produzione Padova Stories di Alessandro Pittoni, scritta da Sebastiano Facco e Marta Pasqualini per la regia di Sebastiano Facco. La docuserie si muove a cavallo tra le tensioni politico-sociali degli anni di piombo e i movimenti segreti della criminalità organizzata degli anni ‘90, sullo sfondo di un territorio, il Veneto, che è stato il cuore pulsante di tali avvenimenti, specialmente a Padova, definita “la polveriera del Nord-Est”. Siamo per questo stati a palazzo Esedra, dove si trova la sede di PadovaStories, per incontrare Alessandro Pittoni e farci spiegare come è nato questo progetto che racconta un pezzo complesso e allo stesso tempo affascinante non solo della nostra città ma dell'intero paese.

Protagonista della narrazione è Enrico Vandelli, un "compagno" antagonista dello Stato, che decide di combatterlo usando l'arma della legge, anche se poi le cose non andranno esattamente così. Si laurea in Giurisprudenza e diventa avvocato per difendere i protagonisti veneti degli anni delle grandi contestazioni rappresentati nel “processo 7 aprile”, per poi però ritrovarsi negli anni ‘90 a braccetto con il criminale che ha segnato la storia del Paese in quegli anni: Felice Maniero.

Questi importanti snodi storici sono presentati attraverso un punto di vista inedito e originale, come racconta il regista Sebastiano Facco: «La docuserie segue la vicenda umana dell’avvocato Enrico Vandelli e attraverso il suo punto di vista esplora i conflitti tra imputati e magistrati coinvolti nei due processi che hanno cambiato la storia del nostro territorio: il “processo 7 aprile” alla fine degli anni 70’ e poi quello sulla “mala del Brenta” a metà degli anni 90’. Racconta di movimenti politici e poi criminali che in quegli anni, nel Nord-Est Italia, scandivano il ritmo pulsante di un periodo del quale non si è ancora detto tutto».

Non è un caso che la storia di Vandelli sia stata approfondita grazie al ruolo produttivo di Padova Stories, società padovana specializzata in storytelling territoriale. «Padova Stories è una realtà unica: raccontiamo il nostro territorio e mettiamo al centro le persone – afferma Alessandro Pittoni, produttore esecutivo della docuserie e CEO di Padova Stories – Più in generale crediamo fortemente che il Nord-Est sia un’incredibile fucina di storie. Storie locali dal sapore universale, capaci di essere verticali sulla provincia mantenendo un forte appeal internazionale. La vita di Vandelli è una di queste e ne abbiamo riconosciuto subito il grandissimo potenziale».