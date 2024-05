Fuschi attacca l'ex sindaca Rossi: «Il fallimento della sua giunta certificato dal bilancio di previsione»

Il candidato sindaco di Selvazzano Mariano Fuschi, va all'attacco dell'ex prima cittadina, Giovanna Rossi. Fuschi ha analizzato i numeri resi pubblici dal Comune, queste sono le sue parole di commento: «Scopriamo che la previsione di entrate per il 2023 era stata artificiosamente gonfiata esattamente come sostenuto a suo tempo dai nostri consiglieri comunali: le riscossioni accertate dal commissario, parte terza ed equidistante, sono state inferiori di circa 1.000.000 di euro rispetto a quanto dichiarato nelle fantasiose previsioni dell’ex sindaco e della sua giunta. Chi non votò quel bilancio perché lo riteneva imprudente, ai limiti della legge, aveva ragione. Del resto, un fortissimo richiamo era arrivato a suo tempo anche dai revisori dei conti, che evidenziavano come le norme sul bilancio imponessero di destinare un importo di circa 1,2 milioni al fondo di garanzia per le entrate incerte. Questa riserva era invece stata prevista dalla giunta Rossi in appena 400mila euro. Il tutto per far credere ai cittadini che l’amministrazione avesse a disposizione importanti risorse per una serie di interventi promessi e mai realizzati».

Fuschi non usa mezzi termini per commentare la questione: «L’effetto di tale maldestro trucco contabile è purtroppo scritto in questo rendiconto: il commissario è stato costretto – come la legge impone – ad aumentare di circa 600.000 euro il fondo di garanzia, sottraendo queste risorse ai futuri servizi per i cittadini. Il presunto avanzo di 1,3 milioni dichiarato dalla Rossi, poco prima di dover lasciare la poltrona di sindaco, non era dunque mai esistito: ai consiglieri fu chiesto di certificare con il voto questa bugia, andando contro ai propri doveri, pur di mantenere in piedi un’amministrazione rivelatasi oggettivamente inadeguata. Oggi, grazie al lavoro diligente del commissario, il Comune di Selvazzano può comunque contare su un bilancio in attivo di circa 700.000 euro. Per far ripartire Selvazzano – conclude Fuschi – serviranno molto lavoro, umiltà e soprattutto competenza: i dilettanti al potere sono già costati troppo alla nostra città». Quella per eleggere il nuovo sindaco di Selvazzano è una delle sfide più appassionanti dell'intera provincia, non fosse altro per il numero di candidati in corsa. Anche per questo il coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi sarà presente martedì 21 maggio a Selvazzano e Rubano a sostegno dei candidati sindaci del centrodestra. Alle 18.00 al bar River di Tencarola (via Padova 18) per tirare la volata a Mariano Fuschi, poi alle 19.00 sarà al bar Albaretto in Piazza Martin Luther King a Rubano per sostenere Luigi Sposato.