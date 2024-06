Al via la fusione tra Configliachi e Altavita Ira

Nella seduta di ieri, 24 giugno 2024, del Consiglio di Amministrazione del Configliachi è stata approvata all’unanimità la delibera che dà avvio al procedimento di fusione per incorporazione dell’IPAB Altavita Ira e dell’Istituto “Luigi Configliachi” per i minorati della vista. Tra la documentazione di corredo alla delibera c’è la bozza del nuovo statuto dei due enti incorporati, che recepisce le alte finalità e gli scopi di queste due antiche istituzioni padovane, riviste in chiave di moderna efficienza e dinamicità dei servizi al mondo degli anziani, dei minorati della vista ed in generale delle fasce fragili della popolazione.

La nuova struttura, se l’iter verrà completato, si candida ad essere una delle più grandi IPAB (Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza) a livello regionale, attrezzata per svolgere un ruolo leader nel settore. L’Istituto gestirà 1.000 posti letto convenzionati (oltre alle attività di supporto e aggregate), con circa 800 dipendenti. Il Presidente ringrazia tutti i consiglieri e sottolinea l’unanimità di consenso nella decisione, che ha saputo raccogliere il frutto di un importante lavoro di tutti , dei consiglieri stessi e degli enti ai quali essi fanno riferimento: Unione Italia Ciechi e Ipovedenti, Comune di Padova, Provincia di Padova, Unione delle Province e MIM. Ciò a dimostrazione della forte

coesione che ha caratterizzato il lavoro di questo Consiglio di Amministrazione. La delibera è frutto di un lavoro a più mani e va nella direzione giusta della condivisione dell’impegno e della razionalizzazione delle risorse, attraverso la creazione non solo di sinergie tra IPAB, ma di una vera e propria “massa critica” significativa e competitiva sul

territorio.

Oggi è inoltre stato fatto un passo decisivo per continuare a garantire un servizio pubblico al mondo degli anziani fragili o che hanno problemi familiari; non va infatti sottaciuto che una delle finalità della fusione è trovare una soluzione definitiva alle difficoltà di gestione della storica struttura dell’Istituto Breda di Ponte di Brenta, il cui risanamento appare improcrastinabile e per il quale Configliachi e Altavita Ira stanno già dialogando da tempo

con Regione e Comune di Padova.