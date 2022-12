Capodanno, si cambia location. Per il concertone spuntano i nomi di 5 big

Il più "pop" sarebbe Gabbani. Il più chic, Vinicio Capossela. E poi lo "sperimentale" Max Gazzè (che però è in trattativa anche con Catania) o le alternative Vibrazioni e il rock elettronico dei Subsonica. E' questa la rosa dei candidati per il concertone di Capodanno a Padova, che quest'anno si svolgerà in piazza Insurrezione. Probabilmente entro il weekend verrà svelato il nome di prima fascia di cui aveva parlato l'assessore Antonio Bressa venti giorni fa, comunicando la notizia del cambio della location: «E' arrivato il momento di cambiare format: dai fuochi in Prato si passa a un grande evento in centro storico. Abbiamo scelto piazza Insurrezione per dare un segnale di prospettiva diversa in quello spazio nel cuore della città» aveva anticipato - .Parliamo di artisti di prima fascia, ed un evento importante e di richiamo anche per chi non vive a Padova. Poi dobbiamo pensare a tutte quelle persone che non potranno essere in località turistiche, così potranno passare uno splendido fine anno nella loro città. C'è voglia di vitalità e di festeggiare dopo gli ultimi anni in cui questo non si è potuto fare». E in effetti la scelta è tra autori e band tutte di prima fascia, che da sempre si esibiscono nelle piazze di Capodanno. Tra loro c'è il volto che padovani e turisti potranno vedere e ascoltare la notte di San Silvestro nell'inusale scenografia di quella che l'amministrazione Giordani vuole trasformare nella quarta piazza della città. Ad aprire il concerto potrebbero essere delle band musicali padovane. Si fa il nome dei Gam.