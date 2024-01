Gabetti completa la cessione della sede padovana di Tesla

Il Gruppo Gabetti ha appena concluso, in qualità di intermediario, la vendita a reddito di quella che è attualmente la sede di Tesla a Padova. L’immobile di circa 3.000 mq, ubicato nel cuore della zona industriale di Padova, è stato di recente ristrutturato per adibirlo all’attività di officina, concessionaria e servizio clienti Tesla e rientra all’interno del perimetro del Centro Commerciale Padova ex Centro Grossisti. L’area può contare su un’ampia area scoperta a uso parcheggio e sulla presenza di numerose attività commerciali sia all’ingrosso, sia al dettaglio.

Le parole del manager Gabetti

«Siamo orgogliosi di aver concluso con successo un’altra operazione immobiliare a reddito, su un edificio che ha un inquilino così importante come Tesla. Gli investitori privati tendono a preferire immobili performanti in termini di costi, efficienza di spazi e, soprattutto, privilegiano tenant di primo livello con solide garanzie contrattuali e rendimenti interessanti - dichiara Alessandro Zanetti, Relationship Manager Veneto di Gabetti - In termini poi di gradimento, anche le location primarie ben collegate catturano l’attenzione degli investitori privati nella diversificazione degli investimenti».