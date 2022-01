Gaffe della ditta, piantati alberi dove dovranno essere montate le rotaie del tram

Clamorosa gaffe della ditta che sta piantando i 10mila alberi voluti dall'amministrazione Giordani. Alcuni di questi sono stati piantati laddove sorgeranno le nuove rotaie della seconda linea del tram. A segnalare l'episodio proprio i componenti del comitato contrario al passaggio del mezzo nel quartiere. «Oggi (ieri per chi legge, ndr), lungo il confine con il demanio, nel tratto da via Zacco verso il Ponte di Voltabarozzo, è stato messo un lungo nuovo filare di alberi - scrive uno di loro sulla pagina Facebook del comitato - .Li stanno piantando proprio dove sarà avviato un macro cantiere per il Sir3, per poi costruire il nuovo pote per il passaggio del tram. Quindi, non solo dovranno abbattere circa cento alberi lungo il percorso stazione-Voltabarozzo, ma ora ne vorrebbero piantare altri, forse per propaganda o per promuovere piantumazioni inutili. Come quelle del “Bosco di Voltabarozzo” in via Zacco che sembra una morente area con stecchi di fusto mai cresciuti e visivamente penosi ma spacciati per un bosco. Tutto questo per poi abbatterli nuovamente? Perché non piantarli altrove, senza poi doverli abbattere e così contribuendo all’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica. E a quanto ammonterebbe la spesa per noi padovani, per piantumazioni da rimuovere nel breve periodo?».

Mea culpa

A confermare l'errore l'assessore all'ambiente, Chiara Gallani: «Ringraziamo il comitato per la segnalazione - replica l'assessora all'ambiente, Chiara Gallani - .Stiamo piantando 10mila alberi e può essere che ci sia qualche errore di posizionamento. Sono una decina di piante che sposteremo in un altro luogo facilmente, senza spese aggiuntive per i cittadini. Quanto agli stecchi dei boschi urbani stanno crescendo bene e in primavera con le nuove foglie, saranno più rigogliosi, come tutte le piante forestali in crescita». Gli alberi verranno spostati già lunedì prossimo.