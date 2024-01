Federazione dei Comuni del Camposampierese, la nuova presidente è Sarah Gaiani

Passaggio del testimone in Federazione dei Comuni del Camposampierese: alla guida dell’ente c'è la neoeletta sindaco di Villanova di Camposampiero, Sarah Gaiani, che ha preso il posto, dopo un anno di presidenza, del sindaco di Villa del Conte, Antonella Argenti.

Sarah Gaiani

Come prevede lo statuto della Federazione, il ruolo di presidente dura un anno e prevede la turnazione dei vari sindaci dei 10 Comuni associati che compongono l’unione federativa. Classe 1987, avvocato, Sarah Gaiani guiderà la Federazione in un anno particolare, che vedrà sei Comuni su dieci andare al voto nella prossima primavera. Precisa la neo presidente della Federazione: «Il 2024 è un anno di forte transizione: ben sei comuni sono chiamati alle urne per eleggere la propria amministrazione comunale e la Federazione deve tornare ad essere il forte punto di riferimento per il territorio con la giusta attrattività. Oggi la Federazione conta circa 88mila abitanti ma dovremo creare le condizioni per attrarre l’interesse e l’adesione di altri Comuni così dar riuscire a raggiungere quota 100mila cittadini, numero chiave per l’accesso ad ulteriori opportunità di crescita. Nel corso di questo anno mi impegnerò affinché possa essere potenziato uno dei nostri fiori all’occhiello, ossia l’Ufficio Europa, atteso che le difficoltà finanziarie locali hanno necessità di essere sostenute da finanziamenti esterni e perché possa essere attivato un Ufficio Rosa che possa garantire assistenza in maniera anonima alle donne vittime di violenza, andando pertanto a rendere più conosciuto l’egregio lavoro svolto in campo sociale nei nostri territori dagli uffici e dagli assessori preposti».

Federazione dei Comuni del Camposampierese

E sul futuro dell’ente, Gaiani, auspica in un cambiamento che renda la Federazione ancora più performante: «La Federazione rappresenta un territorio che si è fuso in un sistema efficiente e dinamico. Farò del mio meglio per essere all’altezza dell’incarico di un ente così poliedrico e complesso che mi auguro sappia essere sempre più efficiente nel fornire risposte ai cittadini. Dopo oltre vent’anni di storia, infatti, noi sindaci riteniamo sia ora di cambiare passo e rafforzare un sistema che già funziona molto bene. Dallo scorso mese di novembre abbiamo infatti iniziato un percorso di confronto per dare un nuovo volto a questo ente. Credo inoltre che per rafforzare l’autorevolezza del presidente, questa figura debba essere eletta dai colleghi sindaci e non semplicemente nominato per turnazione. In altre parole, sarei favorevole ad un mandato triennale di fiducia che parta dai primi cittadini che compongono la giunta».