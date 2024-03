Galan torna a parlare: «Io sono una vittima. Sul Mose la torta non è affatto finita»

«Sono indignato. Tutto continua come prima. E adesso si capiscono molte cose. Lo l'ho sempre detto che il vero grande affare del Mose sarebbe stata la manutenzione. Ma dovevano sacrificare qualcuno e hanno preso me». Torna a parlare Giancarlo Galan, ex presidente della Regione, finito in carcere dopo lo scandalo tangenti del Mose. L'ultima volta lo aveva fatto nel 2018. Lo ha rifatto oggi, 8 marzo, rilasciando un'intervista a Alberto Vitucci del Mattino di Padova e tutti i quotidiani veneti del gruppo Nem, togliendosi alcuni sassolini dalle scarpe, ma continuando a sostenere la tesi della sua assoluta innocenza. Oggi vive solo, in una casa sui colli Berici in mezzo al bosco. Ha un aspetto completamente diverso, dimagrito, barba lunga e dress code da montagna (la foto è del 2018 in tribunale a Padova). Lui che dal 1995 al 2010 ha governato il Veneto, poi ministro e amico di Silvio Berlusconi, oggi dopo aver guadagnato miliardi, vive emarginato dalla società che solo alcuni anni fa invece dipendeva in buona parte da lui.

Il sistema

«Quel sistema va avanti. Io di soldi non ne ho mai presi. Dò la mia parola – confessa a Vitucci - .L'ho sempre detto, ma non mi hanno creduto. Ora quel sistema continua, è una torta senza fine. Chiedetevi perché non mi hanno mai interrogato». Galan poi nomina Massimo Cacciari, sindaco di Venezia all'epoca: «Aveva ragione lui. Per la prima volta in vita mia sono d'accordo con lui. Il Mose sarebbe stata un'opera difficile da mantenere in vita, dalla manutenzione molto costosa. Un affare per il futuro. Io non ho mai firmato una delibera sul Mose».

Il presente

«Sono una vittima e basta vedere come sono ridotto, visto che non ho neanche uno stipendio e mi aiuta mio fratello e qualche amico. I politici romani non hanno mai pagato, mentre a Mazzacurati hanno dato un biglietto aereo per l'America».