Coldiretti Donne Impresa Padova, confermata la presidente Valentina Galesso

Valentina Galesso, titolare della scuderia sociale "Va Oltre" a Bovolenta, è stata confermata alla guida di Coldiretti Donne Impresa Padova, l'organizzazione che rappresenta oltre 1.300 imprese agricole padovane "in rosa", la metà delle aziende agricole condotte da donne nella nostra provincia e iscritte alla Camera di Commercio. In queste aziende, che spaziano nelle varie specializzazioni, dall’allevamento alla coltivazione, dalla fattoria didattica e sociale all’attività agrituristica, dalla vendita diretta alle attività sociali, sono attive oltre 2.100 donne di ogni età, che con entusiasmo, competenza e creatività danno un significativo apporto alle peculiarità dell’agricoltura padovana.

Valentina Galesso da imprenditrice ha aperto a Bovolenta la scuderia sociale “Va Oltre” per prendersi cura in particolare dei cavalli che hanno subito traumi o affrontato importanti malattie e necessitano di una particolare attenzione. Dal 1998 è responsabile di Coldiretti Donne Impresa, la cui assemblea ha ora rinnovato l’incarico per i prossimi cinque anni. «Nessuno è separato da nessuno. Nessuno lotta per se stesso. Tutto è uno»: Galesso prende a prestito una celebre citazione di Frida Khalo per proseguire il cammino di impegno e condivisione con le imprenditrici di Donne Impresa Coldiretti Padova. «Quanto detto da questa meravigliosa e battagliera artista - aggiunge - ci ispira moltissimo. Come imprenditrici che ogni giorno portano avanti la propria azienda con una vision chiara, siamo consapevoli oltre che del nostro ruolo anche degli importanti messaggi educativi e sociali che Coldiretti fa arrivare nelle famiglie e che contribuiamo a rappresentare quotidianamente con il nostro operato. Mi riferisco in particolare alla lotta contro il cibo sintetico, alle numerose attività di educazione alimentare e ambientale nelle scuole, all'attenzione per l'ecologia e lo sviluppo dell'agricoltura sociale. Su questi temi siamo costantemente al lavoro e proseguiremo il nostro impegno, con il nostro stile e il nostro linguaggio. I prossimi cinque anni saranno volti a far crescere ancora il già folto gruppo di aziende in rosa che stanno popolando la provincia con mestieri creativi ed innovativi, abilità che spesso le imprese femminili sanno compiere». Valentina Galesso potrà contare sulla presenza e la collaborazione di una vice, Silvia Laura Girotto, floricoltrice di Anguillara Veneta. Alle imprenditrici va il sostegno e il plauso di Coldiretti Padova: «Donne Impresa è protagonista con numerose iniziative sul territorio - ricorda Giovanni Roncalli, direttore di Coldiretti Padova - una intensa che oltre a ribadire il ruolo e il valore della nostra agricoltura favorisce un dialogo continuo con la società civile, le famiglie, i ragazzi. L’imprenditoria femminile è un formidabile valore aggiunto per il settore primario».

In questi ultimi cinque anni le agricoltrici di Coldiretti Donne Impresa hanno promosso iniziative a sostegno della transumanza, per la quale hanno ottenuto il riconoscimento di Patrimonio Unesco e promosso una legge regionale, lanciato la campagna “#adottaunbosco” per ripristinare le foreste devastate dalla tempesta Vaia, arruolato migliaia di ragazzi come “piccole detective” nelle attività di educazione alimentare nelle scuole, ideato il progetto “Solo dal cuore” a sostegno di Medici con l’Africa Cuamm, promosso l’attività sociale e didattica nelle fattorie venete, organizzato la prima scuola di pesca nella nostra regione, solo per citare alcune tra le attività svolte.