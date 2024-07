Galileo consegna 77 diplomi ai giovani designer: il 33° anni si chiude con 27 progetti per le imprese

Scuola Italiana Design chiude il suo 33esimo Anno Accademico, quello 2023-24, ancora una volta confermandosi una vera e propria piattaforma di scambio tra giovani e imprese, tra innovazione e competenze. Un punto di riferimento imprescindibile dell’innovazione territoriale di prodotto e di processo a cui le imprese del territorio (e non solo) attingono a piene mani per accaparrarsi risorse umane di qualità ma anche per avere nuove idee e per scoprire nuovi percorsi di sviluppo. A partire dalle 14:00 di oggi, come di consueto presso Auditorium Centro Culturale San Gaetano di via Altinate 71 a Padova, i 77 giovani designer che hanno appena concluso il loro percorso formativo festeggeranno la fine del loro percorso formativo durante la tanto agognata cerimonia di consegna dei diplomi di fine corso.

Un evento di festa ma anche un’ulteriore occasione di formazione ed approfondimento grazie agli interventi di 4 aziende partner: ospiti e relatori di questa chiusura d’Anno Accademico saranno infatti Jenny Baldrocco, Global Product & Innovation Manager di BATA, Chiara Sitzia, Art Director di Marco Bicego, Federico Bugno, Managing Director di Leas e Francesco Pilli Ceo di IDD Industria del Design, oltre al direttore di Sid e del Galileo Visionary District Emiliano Fabris, al responsabile didattico Andrea Maragno e al Coordinatore della didattica e Responsabile R&D Cesar Arroyo.

Una rappresentanza di eccellenza di un folto gruppo di imprese (27 in totale di cui master 18 master project trimestrali e 9 collaborazioni in formato workshop e camp) che, durante l’Anno Accademico appena concluso, hanno attivato percorsi di formazione e innovazione con Scuola Italiana Design. Realtà che spaziano dalle grandi multinazionali globali fino alle a Pmi locali ad alto tasso di innovazione e che hanno scelto di attivare tramite Scuola Italiana Design un percorso di scambio con gli studenti e i docenti di Sid. Un percorso che ha visto le prime mettere a disposizione degli studenti le proprie competenze, le proprie strutture organizzative e i propri progetti, e i secondi restituire idee di progetto, concept di prodotto, modelli grafici per i brand, ma anche il pensiero creativo e fresco di giovani guidati da docenti e designer di grande esperienza e professionalità.

La divisione education del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Visionary District, a settembre 2023, ha ottenuto dal ministero dell’Università e della Ricerca il riconoscimento quale istituto Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica) in relazione alla sua divisione di formazione Scuola Italiana Design. Un riposizionamento istituzionale che garantisce agli 82 iscritti al primo anno di Sid durante l’Anno Accademico 2023-24, dopo aver seguito l’intero percorso di studi triennale, di ottenere il diploma accademico di primo livello in “Design e comunicazione (DIPL02)” assimilato ad un diploma di Laurea Triennale. Nei suoi 33 anni di storia sono oltre 2.000 i diplomati di Scuola Italiana Design, più di 500 le imprese coinvolte in partnership destinate a percorsi di innovazione, quasi 90 le società fondate dai diplomati e decine di migliaia le ore di formazione che Sid ha offerto ai ragazzi in un impegno costante che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del territorio.

Un portfolio che è esperienza e garanzia di qualità ma pure bagaglio di capacità formativa per un sistema industriale che guarda proprio alle aule di SID per selezionare i propri dirigenti creativi del futuro. Una richiesta di competenze che cresce con un ritmo costante e che registra, anche per l’anno accademico appena concluso un tasso di occupazione nel settore di attività degli studi, a 6 mesi dal diploma, di poco inferiore al 90%. «SID è una scuola d’eccellenza la cui frequentazione apre carriere importanti e sbocchi internazionali che sono un miraggio per molti che non hanno avuto il privilegio di formarsi qui» spiega il direttore Emiliano Fabris. «ma il privilegio di insegnare a questi ragazzi è ancor più grande; studenti capaci, motivatissimi, impegnati, seri che mettono a disposizione la propria volontà di migliorarsi, di crescere; tutto ciò è la base di partenza su cui insieme costruiamo il loro futuro e il nostro, con pari senso di responsabilità e amore per la conoscenza in una sinergia bellissima che si scioglie oggi, nel momento delicato ed emozionante della consegna dei diplomi. In bocca al lupo cari studenti, vi auguro di non smettere mai di mettere in discussione quello che sapete, di tenervi aperti su tutto ciò che di diverso e stimolante incontrerete, di diventare designer che vogliono cambiare il mondo in meglio, non solo un prodotto o un pack, impattando positivamente sulle sfide enormi che abbiamo davanti».