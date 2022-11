L'ex assessora Gallani premiata dagli Stati generali dei boschi per aver riforestato la città

Domani, mercoledì 23 novembre, si terranno a Sandrigo (VI) gli “Stati Generali dei Boschi di Pianura”, ovvero la comunità di esperti, appassionati, ricercatori, agricoltori, amministratori, accumunati dall’impegno, sottoscritto nel 2017 con la “Carta di Sandrigo”, di decuplicare l’estensione dei boschi di pianura in Veneto portandola ai 5.000 ettari entro il 2050. In occasione degli Stati Generali verrà consegnato il “Premio Jean Giono – L’uomo che piantava gli alberi”, l’annuale premio che Veneto Agricoltura dedica a chi si è contraddistinto per la promozione e realizzazione di impianti di vegetazione legnosa (alberi ed arbusti), generando un miglioramento significativo per l’ambiente e il paesaggio sul territorio italiano. Tra i premiati di quest’anno, nella categoria Categoria “Amministratrice di bene pubblico”, è presente la consigliera comunale con delega alla Neutralità Climatica – Missione 100 città Chiara Gallani.

Motivazione

La consigliera è stata premiata con la seguente motivazione: «Già Assessora all’ambiente, siede oggi in Consiglio del Comune di Padova. Ha rifondato il Settore Verde avviando numerosi progetti nel campo della gestione del verde e dell’incremento della copertura arborea nelle aree urbane. Ha dato un impulso senza precedenti alla forestazione urbana con specie di alberi e arbusti autoctoni. Il piano del verde di Padova prevede l’impianto di 20.000 nuovi alberi entro il 2039. Col progetto “PADOVA O2”, nel 2019 sono stati messi a dimora 10.000 nuovi alberi e arbusti al fine di aumentare la copertura delle chiome in ambito cittadino per mitigare il clima, aumentare la biodiversità e immagazzinare CO2 atmosferica»

Gallani

La consigliera Chiara Gallani afferma: «Si tratta di un premio prestigioso che conferma la bontà e l’innovazione e il coraggio del lavoro svolto negli scorsi anni, dalla ricostruzione del settore Verde fino agli importanti progetti che abbiamo messo in campo per la messa a dimora di oltre 10.000 alberi con il progetto Padova02 e altrettanti con il progetto dei 10.000 alberi dello scorso anno. Nel corso del mandato siamo partiti quasi da zero, ricostituendo il settore verde e abbiamo piantato ben 20.000 alberi. Si tratta quindi di nn premio che ricevo con soddisfazione anche a nome del Settore ricostruito, che tanto impegno e professionalità ha profuso e continua a fare e a nome del movimento civico con cui abbiamo immaginato tante scelte e "opere" verdi realizzate e oggi premiate»

Bressa

L’assessore al verde Antonio Bressa aggiunge: «E’ un piacere raccogliere il testimone dell’importante lavoro svolto negli scorsi anni da Chiara Gallani nell’ambito della gestione del verde e della riforestazione urbana. L’impegno è quello di continuare su questa strada per realizzare gli ambiziosi obiettivi del Piano del verde e del raggiungimento della neutralità climatica, tema sul quale con la consigliera Gallani ci troveremo molto a collaborare anche in virtù della delega conferitale dal sindaco»