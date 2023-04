Gallas Group a sostegno di Giocaconilcuore: 1.200 euro alla onlus di Padova

Un nuovo atto di generosità, che testimonia ancora una volta il sostegno alle associazioni del territorio impegnate nel terzo settore. A rendersi protagonista di questo bel gesto è lo staff di Padova di Gallas Group, l'azienda diventata negli ultimi dieci anni leader nazionale nell'assistenza domiciliare agli anziani.

Stanga

La filiale di piazzale della Stanga ha donato in questi giorni 1.200 euro alla onlus “Giocaconilcuore”, una realtà del volontariato cittadina senza scopo di lucro, che ha come obiettivo quello di individuare, promuovere e gestire attività di supporto a progetti riguardanti i bambini, gli anziani o altre persone (ed anche animali) in situazione di disagio. “Smile room” (stanze del sorriso) per giovani ospiti in ospedali e case di accoglienza per bambini disagiati sono fra i propositi principali di questa associazione, alla quale i collaboratori di Gallas Group hanno devoluto una parte dei premi maturati nel corso del 2022, dimostrando così il forte legame con il territorio e l'attenzione verso il mondo del volontariato.