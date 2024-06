Nel Padovano arriva il gambero killer: «Sfuggito dagli allevamenti. Non mangiatelo»

Se continua imperterrita l’avanzata del granchio blu, crostaceo "alieno" in tutte le coste italiane con epicentro il Delta del Po e la laguna veneta, anche l’entroterra si trova a fare i conti con le ormai famigerate specie aliene. E' arrivato, infatti, il gambero killer. Dal centro di Albignasego è arrivata la prima preoccupante segnalazione. Paolo Caratossidis, il promotore del primo "Granchio Blu Network" e presidente di Cultura & Cucina, l’associazione che sta studiando il fenomeno sotto i profili economici, sociali e culinari, ha filmato (vedi sotto) l’incontro ravvicinato con alcuni esemplari del temibile ‘gambero killer della Louisiana’.

La testimonianza

«La presenza di questi crostacei in fossati e canali non è ahimè una novità. Ma non pensavo di vederli sguazzare placidamente in un contesto urbano. Sono ben visibili e hanno la dimensione di una spanna abbondante. Sono una bomba ad orologeria per l’ecosistema e le specie autoctone - ha detto lo studioso del fenomeno - .Sono originari delle Americhe dove vengono mangiati, ma sconsiglio vivamente di fare altrettanto con questi che vivono in canali di scolo ed in presenza di inquinamento».

Il gambero killer

«Il Procambarus Clarkii, questo il nome scientifico del cosiddetto gambero della Louisiana, può superare spesso i 12,5 cm di lunghezza. Per la sua velocità di accrescimento e prolificità è stato importato a scopo di allevamento nelle acquacolture di numerosissimi paesi ed è attualmente considerato il gambero di fiume più diffuso al mondo in quanto si conoscono sue popolazioni acclimatatesi praticamente in ogni continente ad eccezione di Australia e Antartide. In Italia fu importato in Toscana dalla Louisiana da un'azienda di Massarosa, vicino al Lago di Massaciuccoli, per un tentativo di commercializzazione. Si è poi diffuso, complice anche l'irresponsabilità degli allevatori e la mancanza di politiche di gestione ordinata dell'immissione di nuove specie sul territorio nazionale, dopo esser sfuggito al controllo degli allevamenti di chi lo aveva importato, in quasi tutta l'Italia. Stiamo iniziando a convivere con fenomeni di ampia portata che dimostrano dei cambiamenti epocali per ciò che riguarda il nostro territorio. Bisogna vigilare ed intervenire al più presto» conclude Caratossidis.