Terza linea del tram, alla gara da 210 milioni si presentano in due: nominata la commissione speciale

Il consiglio di amministrazione di Aps Holding S.p.A. ha designato le commissioni giudicatrici delle due offerte pervenute nella gara per l’affidamento dell’appalto integrato per la realizzazione della terza linea del tram e della gara per l’affidamento dei servizi di Project Management Office, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi alla medesima linea tranviaria Sir 2 Sistema Smart. Riguardo alla gara relativa all’appalto integrato, verrà così individuato l’operatore economico che avrà il compito di redigere la progettazione esecutiva della linea tranviaria Sir 2 Sistema, nonché di eseguire i relativi lavori di costruzione. Com’è noto, l’importo della gara europea ammonta complessivamente a 210.4 milioni di euro e l’appalto è suddiviso in due lotti funzionali: il lotto ovest (Rubano-Padova) per più di 114 milioni di euro, il lotto est (Padova- Vigonza) per complessivi 95 milioni di euro.

La gara e i partecipanti

Quest’ultimo prevede tre opzioni che riguardano rispettivamente: l’ampliamento dell’officina e la realizzazione del deposito della Guizza, l’estensione della linea verso l’area dove sorgerà il nuovo polo ospedaliero di Padova est e il collegamento alla stazione di Busa di Vigonza. A seguito della procedura ristretta, dopo l’avviso di preinformazione, hanno presentato offerta due Rti così composti: Icm S.p.A., mandataria designata del raggruppamento temporaneo con Salcef S.p.A., Mer Mec Ste S.r.l., con progettisti: Net Engineering S.r.l. (Mandataria) Ets. Engineering and Technical Services S.p.A. (Mandante), Sintagma S.r.l. (Mandante) e O2H Engineering s.r.l.s. (Mandante) e la Vittadello S.p.A. mandataria designata del raggruppamento temporaneo con Gfc Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A.; Sielte Trasporti Srl con progettisti: Artelia Italia S.p.A. (Mandataria); Artelia Sas (Mandante) e Erregi S.r.l. (Mandante).

L'aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Data la complessità dell’opera, Aps ha puntato su una modalità di attribuzione dei punteggi che premi la proposta con le migliori garanzie sul versante realizzativo, attribuendo all’offerta tecnica 70 punti su cento e destinando il rimanente 30% all’offerta economica. Nella determinazione della Commissione giudicatrice, d’intesa con l’Amministrazione comunale, il Consiglio di Amministrazione di Aps Holding ha optato per un criterio di selezione che garantisse la massima osservanza dei principi di competenza e trasparenza. Richiamati dunque i requisiti dei Commissari che lo stesso organo amministrativo aveva predeterminato con una precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione nel luglio 2019, è stato richiesto al Comune di Padova ed al Ministero dei Trasporti di voler indicare profili di soggetti dotati di elevata professionalità e di specifica garanzia istituzionale; inoltre sono stati richiesti a diverse Amministrazioni comunali che gestiscono sistemi tranviari di i nominativi di dirigenti pubblici in possesso di requisiti di adeguata competenza che potessero integrare la Commissione, da selezionare concretamente mediante sorteggio nelle mani di un Notaio.

La commissione

Facendo applicazione di detti criteri è stata così individuata la commissione che risulta quindi composta dall’avvocato Lorenzo Minganti, direttore generale del Comune di Padova, nominato presidente; dalla persona designata dal MIT, componente del dipartimento per la mobilità sostenibile, direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile – div 5; dal dirigente dell’area tecnica della città metropolitana di Venezia.

La gara per i servizi

In relazione alla gara per i servizi di Pmo, Dl e Cse per i lavori della linea tranviaria SIR 2 Sistema SMART, l’importo della gara europea ammonta complessivamente a 5.5 milioni di euro, anche in questo caso l’importo comprende anche i servizi relativi alle opzioni sopra descritte che potranno essere attivate dalla stazione appaltante anche successivamente all’affidamento. È pervenuta l’offerta del Raggruppamento tra Imprese guidato da Mm S.p.A. in qualità di mandataria designata del raggruppamento temporaneo con: E-Farm Engineering & Consulting S.r.l.; Rina Consulting S.p.A. e Parallab Srl. Anche in questo caso l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e in virtù della specifica tipologia dell’appalto sono previsti per l’offerta tecnica 80 punti su cento e 20 punti all’offerta economica. La commissione è stata definita nell’osservanza dei medesimi principi di trasparenza e competenza sopra descritti: per la presidenza della commissione il Comune di Padova ha indicato il dirigente ing. Matteo Banfi, attualmente Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato e Capo Settore ad interim Lavori Pubblici, mentre i due ulteriori commissari sono stati estratti sempre secondo sorteggio nelle mani del Notaio. Sono stati così selezionati il dirigente tecnico del Nuovo Polo Ospedaliero e il dirigente della Direzione Operativa Mobilità Lagunare presso l’Actv. Com’è noto, l’obiettivo è la conclusione della procedura mediante aggiudicazione della gara in tempi solleciti e, con particolare riferimento alla gara per l’affidamento dell’appalto integrato, entro il prossimo 31 dicembre. Entrambe le Commissioni si sono dette pronte a insediarsi per procedere con la massima speditezza nella fase di esame delle offerte pervenute.

Le dichiarazioni

Il Consiglio di Amministrazione di APS Holding S.p.A si dichiara dunque pienamente soddisfatto dei profili emersi dalla selezione, e della disponibilità dimostrata dai membri delle Commissioni giudicatrici di voler concludere i lavori entro i termini previsti. Il sindaco Sergio Giordani: «Sono assolutamente orgoglioso del lavoro puntuale e serrato che sta conducendo la stazione appaltante Aps Holding e tutta la squadra anche di collaboratori del Comune che, per gli aspetti di loro competenza, si impegnano ogni giorno. Questa non è solo una grande sfida per dotare Padova di un'infrastruttura che significa salute, comodità e attrattività per tutte e tutti ma è anche la dimostrazione che la nostra città sa utilizzare in maniera trasparente e celere i fondi Pnrr, in un contesto nazionale dove spesso c'è confusione, sono felice che stiamo rispettando tutte le scadenze e ritengo di poter dire che siamo un modello virtuoso. Padova cambierà per sempre e in meglio, i disagi che stiamo lavorando per ridurre al minimo saranno ampiamente colmati a breve dagli enormi benefici di quest'opera». L’assessore alla mobilità Andrea Ragona: «Grande soddisfazione per essere arrivati in linea con il cronoprogramma a questo passaggio fondamentale. L’obiettivo è valutare e aggiudicare come previsto al 31/12 ma soprattutto quello di continuare a lavorare in maniera efficiente per dotare Padova di un nuovo e rivoluzionario sistema di trasporto pubblico, strategico per la riduzione dell’inquinamento della nostra aria e per aumentare notevolmente la qualità della vita dei cittadini non solo padovani. Parliamo dell’opera più importante che Padova si trova ad affrontare, un investimento che non si vedeva da decenni, e voglio ringraziare tutte le persone che con serietà, professionalità e competenza ci stanno lavorando». Il presidente di Aps Holding Giuseppe Farina: «Il Consiglio di Amministrazione monitora il procedimento e lavora incessantemente per garantire il puntuale rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma della linea SIR2 e del complessivo progetto SMART. Massimo è l’apprezzamento per la professionalità, la cura e la dedizione del nostro RUP, l’ing. Diego Galiazzo, e per il suo qualificato team. Così, hanno trovato ampia condivisione le proposte del RUP nella selezione dei soggetti individuati nella formazione delle Commissioni, come sempre selezionate secondo criteri di massima competenza e di assoluta trasparenza». Il Ruo Diego Galiazzo: «Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza e nei prossimi giorni il lavoro delle commissioni sarà serrato. L’iter del Sir2 procede, parallelamente alla realizzazione del Sir3, e l’obiettivo di un efficiente sistema Smart nel 2026 è concreto e sempre più vicino. Anche da parte mia voglio esprimere un sincero ringraziamento per tutte le persone impegnate sul progetto del Sir2 e in generale nel guidare l’importante trasformazione che Padova si appresta ad affrontare con il nuovo SMART, soprattutto per il grande lavoro di squadra che caratterizza ogni nostro passo»