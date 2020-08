"Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale", aperte le candidature

Da giovedì 20 agosto a martedì 15 settembre sarà possibile presentare la propria candidatura al ruolo di “Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale” nel Comune di Padova.

Regolamento

Il regolamento che disciplina l’attività e la nomina del Garante, previsto dalla normativa nazionale, è stato approvato, all’unanimità, dal Consiglio Comunale lo scorso 6 luglio. Il regolamento prevede che chi è in possesso dei necessari requisiti e competenze possa avanzare la propria candidatura a ricoprire questo ruolo, che ricordiamo, è svolto a titolo gratuito. Sottolinea Marta Nalin, assessora all’inclusione sociale: «Ogni persona è titolare di diritti fondamentali, qualunque sia il suo stato. Essere privati delle proprie libertà è una ulteriore vulnerabilità rispetto alle fragilità che hanno portato a quella restrizione. Riguarda certamente i detenuti, ma anche tutte le persone che per qualche ragione non possono disporre pienamente della propria libertà. Dotare il Comune della figura del Garante è un elemento di civiltà che non poteva mancare nel nostro Comune». Commenta Francesca Benciolini,assessora ai diritti umani, cooperazione internazionale e pace: «La figura di un Garante Comunale che si affianca a quello Regionale e Nazionale permette un contatto più diretto con il territorio e le sue realtà. Ricordo che il Garante sarà eletto dal Consiglio Comunale e al Consiglio dovrà riferire periodicamente della propria attività evidenziando le eventuali criticità riscontrate nelle carceri cittadine o in altre strutture dove si trovino persone anche solo momentaneamente private della propria libertà. Mi auguro che questo bando trovi l’attenzione che merita; vogliamo affidare un ruolo così importante e delicato a una persona davvero capace e competente con la quale collaborare in maniera fattiva su questo tema chiave per la nostra comunità».