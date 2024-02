Gaza, è emergenza umanitaria: il racconto di Meri Calvelli al centro universitario Antonio Papisca

E' stato senza ombra di dubbio l'intervento più significativo della serata, quello di Meri Calvelli, direttrice del centro italo-palestinese di scambio culturale Vik, dal nome del compianto Vittorio Arrigoni morto proprio a Gaza tredici anni fa in circostanze mai chiarite completamente. E' stata infatti ospite, martedì 27 febbraio, di un incontro pubblico che ha avuto inizio alle ore 17.00 presso la sala Conferenze del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università. Un incontro-dibattito sull’emergenza umanitaria a Gaza. All’incontro hanno partecipazione ONG che anche attualmente operano in Palestina e specificamente a Gaza. All’evento hanno inoltre partecipato anche due reti regionali che si battono in prima fila per un cessate-il-fuoco immediato e duraturo e che hanno organizzato varie iniziative di sensibilizzazione in Veneto. Calvelli opera nella Striscia da circa vent'anni ed è un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono dare un contributo come volontario a Gaza.

«Siamo in procinto di partire per il valico di Rafah, a Gaza non ci è possibile rientrare, al momento», spiega subito Calvelli. «In tanti anni di cooperazione e lavoro sul territorio palestinese, una situazione come questa non si era mai vissuta. Eppure di crisi ne abbiamo vissute tante in questi anni. La popolazione è davvero allo stremo e quanto sta accadendo è gravissimo», ha premesso. «Norme, convenzioni e trattati internazionali sono ogni giorno calpestati. Pensiamo solo agli attacchi al personale sanitario, a cliniche e ospedali. E non dimentichiamo l'uso di armi non convenzionali che dovrebbero essre vietate e che invece vengono usate contro la popolazione civile della Striscia». Meri Calvelli mentre spiega quella che è la situazione mostra ai tanti presenti, circa centocinquanta persone, la mappa di Gaza. «Sono come in trappola, le 2milioni di persone che vivono nella Striscia. Non possono uscire e nessuno può entrare. E' una situazione davvero terribile, manca tutto a Gaza. Non c'è acqua, scarseggia il cibo, sono stati bombardati gli ospedali. Parlare di crisi umanitaria è quasi riduttivo». Anche se i bombardamenti e gli attacchi delle forze israeliane si interrompessero in questo momento, avremmo comunque nei prossimi mesi migliaia di morti a causa di epidemie e di infezioni.

«Dopo ben 16 anni di assedio e cinque operazioni militari, anche in Cisgiordania non solo nella Striscia, dove dall’inizio del 2023, con la formazione del governo Netanyahu, sono aumentati gli insediamenti illegali e gli attacchi violenti dei coloni verso i palestinesi. I coloni rimangono impuniti anche quando responsabili di uccisioni, addirittura vengono sostenuti dalla coalizione del governo più a destra della storia di Israele in cui sono stati fatti entrare partiti ultraortodossi che rifiutano la nascita di uno Stato palestinese. E' quasi più pericoloso affrontare i coloni che le forze speciali. Fanno quello che vogliono perché sanno che rimarranno impuniti, tutto gli viene concesso», spiega Calvelli che insiste su questo punto. «Oggi tutto il mondo vede cosa stanno subendo i cittadini di Gaza, ma in tutti questi anni la situazione è andata sempre peggiorando fino ad arrivare a quanto stiamo assistendo oggi».