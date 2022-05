Dott all'Università per spiegare la convenzione dei monopattini elettrici e le regole da seguire

Martedì 24 maggio un gazebo di Dott ha fatto la sua comparsa nel cortile del complesso Beato Pellegrino, una delle sedi dell'Università. L'obiettivo è quello di spiegare agli studenti la convenzione attivata con il Comune ma anche sensibilizzare sulle regole da rispettare, soprattutto per quanto riguarda il parcheggio dei monopattini elettrici in sharing. Al gazebo veniva distribuito materiale informativo e potrebbe non essere un'iniziativa isolata: l'affluenza è stata positiva e si può pensare di replicarla anche in altre sedi universitarie. Presente anche l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona.