PePen, smantellato il maxi-gazebo in piazza Cavour

Dopo la chiusura, ecco lo smantellamento: è stato smontato il maxi-gazebo che da anni fungeva in piazza Cavour a Padova da copertura per il plateatico esterno del ristorante pizzeria PePen, ora chiuso.

PePen

Commenta in merito l'assessore al commercio Antonio Bressa: «Abbiamo collaborato con il procuratore Luca Pieretti affinché avvenisse il disallestimento della struttura esterna della pizzeria Pe Pen, ormai chiusa da diversi mesi, per evitare che potesse diventare luogo di bivacco e sporcizia in pieno centro storico. Lo ringraziamo quindi per il lavoro fatto. C'è da dire che la struttura doveva essere prima o poi sostituita in quanto mai regolarizzata sul piano edilizio e dell'arredo urbano. In questo passaggio pur doloroso si è creata quindi l'occasione per portare maggiore ordine e uniformità agli arredi degli esercizi pubblici della piazza. Siamo infatti pronti a collaborare con quelli che saranno i prossimi acquirenti della pizzeria e del locale adiacente per una nuova occupazione di suolo pubblico che sia allineata con le regole vigenti dell'arredo urbano. D'altronde un certo stile uniforme deve valere per tutti affinché la nostra città sia visivamente piacevole e ordinata, a beneficio di cittadini e turisti e dell'indotto economico che portano con sé».