Concerto capodanno, Giordani: «Piazza Insurrezione scelta vincente. Ora investiremo»

«Sono completamente soddisfatto del grande evento di capodanno in Piazza Insurrezione. Padova è una città dinamica e in continua trasformazione, una comunità che ama sperimentare cose nuove e scoprire le nuove potenzialità dei suoi spazi urbani». Sono le parole del sindaco Sergi Giordani all'indomani della festa in piazza Insurrezione e il concerto di fine anno con Max Gazzè, che per la prima volta ha messo alla prova anche un'area che la giunta vuole chiudere alle auto

Giordani

«Un capodanno coinvolgete e festoso che ha visto la presenza di migliaia di cittadine e cittadini di tutte le età, un capodanno sicuro grazie al lavoro instancabile e impeccabile della Poliza di Stato e di tutte le forze dell’ordine presenti che ringrazio vivamente - prosegue Giordani - .Collocare l’evento ancora più nel cuore della città congiuntamente al rinforzo del trasporto pubblico hanno consentito di avere una presenza massiva e comoda di padovani e non. In tanti dopo il cenone hanno voluto passare un momento di gioia in piazza per augurarsi buon anno assieme. Più in generale questo evento ha acceso un faro su un concetto che cerchiamo da tempo di sviluppare e adesso abbiamo fatto un primo passo importante. Piazza Insurrezione non è un “non luogo” e a Piazza Insurrezione non finisce il centro storico bensì inizia e anzi si congiunge e lo amplia a tutta la limitrofa zona ovest. Piazza Insurrezione è un magnifico spazio da vivere e da valorizzare. Abbiamo certificato che la città aggiunge ai suoi già molti spazi di pregio un cuore pulsante in più. Per il futuro vogliamo continuare a investire su questa vocazione che ben si sposa col boom delle presenze turistiche che stiamo registrando. Ho visto le immagini ed ero orgoglioso, in quei video e in quelle foto ho visto il volto di una città europea».

Bressa

«Abbiamo realizzato una festa di capodanno sostenibile e innovativa cogliendo l'occasione dello stop ai fuochi d'artificio per proporre un evento musicale di livello che ha mostrato per una sera Piazza Insurrezione in una nuova veste. - ha affermato l'assessore ai grandi eventi, Antonio Bressa -. Tutto si è svolto con una bella partecipazione di pubblico, senza particolari problemi di ordine pubblico e in linea con la capienza fissata. Il nostro ringraziamento va in primis alla Polizia di Stato con la quale c'è stata una stretta collaborazione per la sicurezza della piazza con la regia della Prefettura. Grazie quindi a tutti gli enti coinvolti, dai Vigili del Fuoco alla Croce Verde, agli organizzatori e a tutte le persone che a vario titolo hanno collaborato per la piena riuscita di questo atteso evento».

I numeri e la sicurezza

La capienza massima di 6000 persone è stata raggiunta attorno alla mezzanotte, senza però impedire alle persone in attesa di poter entrare sostituendosi a chi dopo gli auguri di rito ha invece lasciato la piazza, così come previsto dal sistema di conteggio delle persone ai varchi. In tutto c'erano circa 9mila persone, secondo i dati della Questura. «Sul piano tecnico piazza Insurrezione permette un'ottima possibilità di controllo grazie alle postazioni visive dall'alto e a un sistema di filtraggio agli ingressi sulle vie di accesso all'area dello spettacolo. - continua Bressa -. Una piazza circondata da alti palazzi che, come è stata piazza Garibaldi, offre anche un migliore effetto coinvolgente per il clima di festa che si crea a un concerto, soprattutto in inverno. Per questo con il venir meno dello spettacolo pirotecnico ci siamo orientati su questa soluzione innovativa che è stata apprezzata dalle migliaia di persone che hanno partecipato all'evento».

Le navette

Ottimo successo anche per le navette gratuite organizzate in collaborazione con Busitalia. Molta gente ha deciso di muoversi con gli appositi bus tanto che l’orario dell’ultima corsa è slittato di circa mezzo, finendo il servizio alle 3:15. «Siamo soddisfatti di come sono andate le cose. Sulla navetta nord sud abbiamo messo dei rinforzi a causa dell’elevato numero di persone - ha dichiarato l’assessore alla mobilità, Andrea Ragona - .In generale la mobilità per è stata una serata tranquilla tanto che anche il nuovo park Contarine ha retto la chiusura di Piazza Insuerrezione, avendo una buona rotazione ma avendo ampia disponibilità per tutta la serata, così come è stata garantita nei giorni precedenti durante l'allestimento».