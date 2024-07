Un business che nel Padovano muove 40 milioni di euro: tutti pazzi per il gelato artigianale

La grande ondata di caldo si accompagna, anche quest’anno, all’esplosione della vendita dei gelati: una delizia tra le più irresistibili che in Italia, per consolidata abitudine, si associa soprattutto al caldo estivo.

40 milioni di euro

I laboratori artigianali nel Belpaese sono un fiore all’occhiello: sul territorio nazionale se ne contano 39mila tra gelaterie, pasticcerie e bar che danno lavoro a 77 mila persone. E il Veneto, con i suoi 1.305 laboratori, è la quinta regione in termini di produzione artigianale dopo Lombardia (2.120 sedi di impresa), Sicilia (1.610), Campania (1.564), Lazio (1.453) e prima dell’Emilia Romagna (1.235). Nel Padovano le gelaterie sono 260 e muovono un business che si aggira ogni anno intorno ai 40 milioni di euro (elaborazione Centro Studi Cna di Padova e Rovigo su dati Sigep, l'evento di riferimento e di ispirazione per l'intera community del Foodservice). Le statistiche nazionali parlano, per quest’anno, di un sensibile aumento delle vendite: fino al +6% secondo Sigep, tuttavia per gli artigiani del territorio è ancora presto per confermare.

I gusti preferiti

«Sicuramente le vendite stanno andando bene - conferma il Maestro Luigi Biasetto - e anche se l’estate è arrivata un po’ in ritardo rispetto alle aspettative non si può dire che abbia guastato. Paradossalmente, quando il caldo diventa troppo le richieste si spostano dal gelato verso sorbetti e granite, che sono più rinfrescanti. Il periodo d’oro del gelato è quando le temperature si fermano, indicativamente, intorno ai 32 gradi». Tra i gusti che vanno per la maggiore «pistacchio, cioccolato, nocciola, vaniglia, quelli classici fatti bene» assicura il Maestro, che aggiunge: «quando fa molto caldo sono sempre molto amati anche i gusti freschi e colorati, come melone, mango e passion fruit».

Rincari

Pesano un po’, sulle vendite, i rincari degli ultimi anni (si parla di un +30% dal 2022 ad oggi, secondo il Crc, Centro di formazione e ricerca sui consumi). «Sono dovuti principalmente all’aumento dei costi delle materie prime - sottolinea Biasetto - lo scorso anno era lo zucchero, quest’anno altri ingredienti fra cui il cioccolato. Purtroppo il prodotto artigianale, fatto con ingredienti freschi, è sensibile alle oscillazioni del mercato e non c’è molto da fare».

Il gelato per cani

Tra le particolarità si segnala ad esempio la gelateria Nice, a Tencarola, che tra le specialità annovera anche il gelato per cani. «L’idea - racconta il titolare - mi è venuta perché molti clienti vengono con il proprio cagnolino, che li guarda con occhi languidi supplicando di poter assaggiare. Molti sanno che ai cani i dolci non fanno bene e a malincuore negano, altri li accontentavano prendendo loro ad esempio una pallina di gelato allo yogurt, che tuttavia non è assolutamente adatto. Così, circa 8 anni fa, insieme ad un veterinario di fiducia ho elaborato un gelato adatto ai cani che conserva il gusto dolce, grazie al fruttosio, ma è fatto con ingredienti che ai nostri amici a quattro zampe non creano problemi. Non c’è zucchero e non ci sono latte e derivati, ma tante fibre, riso e avena».

I gusti “croccanti” della Mora Viola

C’è una piccola gelaterie artigianale, a Piombino Dese, dove i gusti cambiano quasi ogni giorno e spesso portano nomi di persone. «Oggi c’è Manu - racconta la titolare, Laura Berton - che ho chiamato così in onore di mia mamma. Una cheesecake con crumble e cocco. Un altro si chiama “pane burro e marmellata” e lo faccio con il burro di malga prodotto a Enego, da una malga di fiducia appunto. Amo i gusti fantasiosi e amo proporre ai miei clienti sempre nuovi. Penso che anche da questo si riconosca una vera gelateria artigianale: quando si trovano gusti con ingredienti particolari, meno commerciali, è indice di una lavorazione artigianale, che pone attenzione nella ricerca e nell’acquisto di prodotti particolari e di qualità, di cui si conosce l’origine e il luogo di produzione».