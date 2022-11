“Gelato a Due”, vincono la gara chef e pasticceri padovani

Premiati per capacità e professionalità ma soprattutto per il gusto. La coppia formata da Alex Michelazzo della gelateria Antiche Tentazioni di Selvazzano Dentro e Matteo Baù dell’Enotrattoria “Da Serafino” di Torreglia, entrambi padovani, ce l’hanno fatta a scalare la classifica e a salire sul podio più alto vincendo la gara del “Gelato a Due” in programma al Mig di Longarone.

Un primo posto al sapore del kmzero - comunica Coldiretti che annovera le due realtà artigianali tra i clienti del mercato di Campagna Amica Padova. Prodotti locali, di stagione non solo per le ricette in concorso anche come stile di qualità per l’offerta e il servizio rivolto al pubblico quotidianamente.

Il burro, lo zucchero, il latte, la frutta, verdura, carne e formaggi acquistati direttamente dalle aziende locali percorrono poca distanza dal luogo di produzione fino al laboratorio e alla cucina. Questo è il nostro punto di forza – spiegano i due artisti che per la 62^ edizione della mostra internazionale bellunese hanno proposto un piatto a base di piccione comunemente chiamato “torresan” caratteristico dei Colli Euganei e l’altro con il branzino pescato all’amo a Chioggia. Insieme verdure di stagione dell’orto e alcune erbe spontanee raccolte nei campi e nella laguna. Il gelato pensato per esaltare il menù di terra è quello a base di mirtillo per il piatto di mare è il gelato alla zucca.