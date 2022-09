Grande festa per il più antico gmellaggio del padovano con Albbruck

Situato nel Baden-Württemberg, con i suoi 7368 abitanti, Albbruck è una piccola comunità che sorge nel sud della Germania. Da oltre 60 anni questa cittadina tedesca ha stretto un legame con il comune di Carmignano di Brenta. La prima connessione tra i cittadini carmignanesi e gli abitanti di Albbruck nacque grazie all’apertura di una sede della cartiera di Carmignano di Brenta nella cittadina tedesca. La presenza del doppio stabilimento aziendale ha incentivato lo spostamento di cittadini carmignanesi verso Albbruck, persone che ancora oggi vivono lì. È proprio quest’ultimo aspetto ad aver favorito la concretizzazione dell’accordo di gemellaggio. Si trattava infatti di una modalità per mantenere i contatti tra cittadini lontani e favorire ulteriori connessioni positive per i due comuni.

La festa

Lo scorso fine settimana, in occasione della Dorffest di Albbruck, una delegazione di 22 cittadini carmignanesi ha raggiunto la cittadina tedesca per festeggiare la prosecuzione di questa collaborazione. Si tratta di un’iniziativa che si sarebbe dovuta svolgere in seguito al sessantesimo compleanno del gemellaggio avvenuto nel 2019. In tale occasione, infatti, una delegazione tedesca aveva raggiunto Carmignano di Brenta per rendere omaggio alla lunga collaborazione. Tuttavia, il Covid-19 e le conseguenti restrizioni sanitarie hanno impedito che il gruppo carmignanese potesse recarsi in Germania nel 2020. La Dorffest di Albbruck è una ricorrenza annuale in cui associazioni ed enti locali organizzano dei banchetti e presentano i propri prodotti alla comunità. Un momento positivo di incontro e convivialità che permette ai partecipanti di gustare del buon cibo tipico e trascorrere del tempo in compagnia. Quest’anno il gruppo carmignanese recatosi in Germania parteciperà alla festa cittadina offrendo ai presenti dei prodotti tipici della gastronomia veneta: pasta, porchetta e formaggio.

La birra

Momento peculiare della manifestazione è l’apertura di una botte di birra, simbolo dell’inizio della festa. Quest’edizione, in particolare, il compito di dare avvio ai festeggiamenti attraverso l’apertura della botte è stato assegnato ai membri della delegazione carmignanese. Un gesto semplice, ma che permette di creare un legame indissolubile tra due paesi, condividendo tradizioni e cultura. Il viaggio è stato possibile grazie all’impegno del Comitato Gemellaggio che ha organizzato la trasferta dei cittadini carmignanesi in Germania e che mantiene costantemente un legame con Albbruck. In favore della realizzazione di questa iniziativa, inoltre, l’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta ha stanziato un contributo di 1500 euro, segno del costante impegno nel favorire il mantenimento del progetto di gemellaggio.

Pasqualon

Il Sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon: «Siamo molto fieri che il gruppo di cittadini carmignanesi sia riuscito a raggiungere Albbruck, nonostante il periodo di pausa causato dalla pandemia. Come Amministrazione Comunale riteniamo fondamentale questo tipo di iniziative perché permettono di mantenere un legame anche con gli italiani residenti nella cittadina tedesca. Collaborare, conoscere nuove tradizioni e favorire lo scambio culturale è un obiettivo da perseguire con costanza perché permette di creare legami fruttuosi e positivi per lo sviluppo della nostra comunità». L’assessore ai gemellaggi, Alberto Lucietto: «Ringrazio tutte le persone che da 63 anni hanno contribuito e contribuiranno in futuro a mantenere vivo questo gemellaggio. L’obiettivo per i prossimi anni è quello di ampliare gli scambi con gli studenti delle nostre scuole. Per far cogliere ai nostri ragazzi l’importanza di questa occasione e opportunità»