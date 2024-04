Padova e Oxford, all'ombra del Santo si festeggia il quinto anniversario del gemellaggio

Il quinto anniversario del gemellaggio tra Padova e Oxford è stato l’occasione per organizzare un evento nella città del Santo che ha visto la partecipazione della sindaca di Oxford Lubna Arshad e del vicepresidente dell’ Oxford City Council nonché assessore ai Parchi e al Tempo libero Chewe Munkonge.

L'evento

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento della Fondazione Robert Hollman, del Rotary Club Padova e dell’associazione Oxford Padova Link con il patrocinio del Comune di Padova e si è sviluppata in due momenti: l'esposizione delle artiste Hannah Gauntlett e Diana Bell con la mostra d’arte “Flowing Water” allo Spazio 35 del Centro Culturale San Gaetano e il concerto "Padova&Oxford Sing Together" che ha visto sul palco dell’ Auditorium Pollini i cori, Man Choir, gli East Oxford Community Choir e i BluBordò & Choritaly. I cori padovani hanno così restituito l’ospitalità ricevuta ad Oxford dagli East Oxford Community Choir nel luglio 2023. Tutto il ricavato dei biglietti del concerto è stato devoluto alla Fondazione Hollman a sostegno del progetto del Parco Comunale Inclusivo Albero del Tesoro al Basso Isonzo.

Padova e Oxford

La visita della sindaca e del vicepresidente dell’Oxford City Council sono stati seguiti da Francesca Benciolini, assessora ai gemellaggi e alla cooperazione internazionale del Comune di Padova, che sottolinea: «Padova e Oxford sono due città con diversi tratti in comune a partire dalle storiche e famose Università che ospitano, e anche se si tratta del gemellaggio più recente tra quelli siglati dal nostro Comune (è dell’8 aprile 2019) in questi cinque anni gli scambi tra le due città sono stati frequenti ed intensi. Questa iniziativa nata grazie all’impegno dell’associazione Oxford Padova Link ci fa particolarmente piacere perché coinvolge cori di entrambi i paesi, e non c’è nulla di più simbolico di un coro per sottolineare la bellezza e la energia che si sviluppano lavorando assieme. Inoltre il concerto ha permesso di sostenere la realizzazione del Parco Inclusivo Albero del Tesoro, ideato dalla Fondazione Hollman, una bella iniziativa di concreta solidarietà anch’essa all’insegna della voglia di mettere assieme forze ed esperienze all’insegna dell’inclusione. Inoltre ho avuto occasione di confrontarmi con la sindaca di Lubna Arshad, sul significato importantissimo che tutte le persone si sentano rappresentate nelle istituzioni. La Sindaca ha sottolineato come il fatto che ad essere prima cittadina di Oxford sia una donna, giovane, di origini pachistane e musulmana abbia fatto sentire un maggior senso di appartenenza alla città in tante persone che un tempo sentivano l'Amministrazione lontana. Sentirsi rappresentati e appartenenti alla comunità cittadina è un tema cruciale se vogliamo costruire città inclusive e solidali».