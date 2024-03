Siglato il patto d'amicizia tra la trebbiatura di Campodoro e l'antica fiera di Godega

Siglato oggi, 2 marzo, un patto di amicizia tra il comune di Campodoro e di Godega di Sant'Urbano, motivo di impegno politico per sviluppare e consolidare rapporti di solidarietà, incontro ospitalità e scambi culturali. Il “gemellaggio” è stato sottoscritto stamattina a Godega di Sant’Urbana, in provincia di Treviso alla presenza dei due sindaci, Gianfranco Vezzaro per Campodoro e Paola Guzzo per il comune trevigiano.

I sindaci

«Considerato l’interesse reciproco delle due amministrazioni comunali e delle rispettive comunità ad instaurare, sviluppare e consolidare proficui rapporti di amicizia, solidarietà, incontro, ospitalità, scambi culturali e conoscenza reciproca, Campodoro e Godega di Sant’Urbana stringono un solenne patto di amicizia tra i comuni che costituirà motivo di impegno politico ed operativo a beneficio dei propri cittadini». Il patto è stato approvato dalle due giunte comunali: «Ringraziamo il cavaliere Perin Diotisalvi, risultato fondamentale nel creare il collegamento tra le due realtà, la nostra e quella di Godega di Sant’Urbano - osserva il sindaco di Campodoro, Gianfranco Vezzaro - .Siamo convinti che preservare e divulgare ciò che è stato il nostro passato agricolo sia una chiave di lettura fondamentale per costruire un’agricoltura moderna che coniughi il rispetto per l’ambiente, la qualità produttiva e la sua naturale evoluzione». A suggellare il gemellaggio anche il Governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha sottolineato come le radici anche agricole dei territori e delle fiere vadano preservate e sviluppate.