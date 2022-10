Sir 2, Gerotto: «Occhio ai prezzi del progetto, altrimenti le gare andranno deserte»

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, commenta così l’affidamento della progettazione della linea del tram Sir 2: «Si tratta sicuramente di un passaggio importante per un’opera strategica per il futuro di Padova. Per questo ci auspichiamo che la fase di progettazione sia curata nel dettaglio e con estrema attenzione perché questo ha un impatto sul rispetto dei tempi di realizzazione dell’opera». Parliamo della linea che dovrebbe collegare entro il 2026 Vigonza a Rubano.

Il progetto

«Ci auguriamo che la progettazione sia precisa al millimetro e soprattutto in grado di prevedere le criticità - prosegue Gerotto - ma soprattutto escludere gli imprevisti che andrebbero a dilatare i tempi di realizzazione dell’opera con i ritardi che poi verrebbero imputati alle imprese edili. Come abbiamo ribadito più volte la progettazione ha un impatto determinante sul rispetto del cronoprogramma perché permette di lavorare in modo lineare e senza intoppi ed emergenze da gestire».

I prezzi

«Un aspetto su cui è necessaria la massima attenzione è la determinazione dei prezzi dell’opera che devono essere in linea con il mercato e, quindi, superiori a quelli del prezziario regionale 2022 che non tiene conto degli aumenti che ci sono registrati sulle materie prime arrivati anche 400% - prosegue il presidente di Ance - E oggi sulle opere pesa anche il costo dell’energia che sta mettendo in difficoltà moltissime imprese. Per questo è fondamentale prevedere anche la possibilità di rivedere i prezzi. Il rischio è che gare vadano deserte come già successi anche nel padovano».

Contratti

«Nella progettazione si deve prevedere che siano applicati ai lavoratori i contratti collettivi come previsto dal protocollo d’intesa con il Comune e, in particolare, quello edile che garantisce anche il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro - chiude Gerotto - .Questo significa tutelare chi lavora in modo onesto e rispetta le regole anche in una fase difficile come quella che stiamo attraversando. Quest’opera deve diventare un modello ed un punto di riferimento per il Veneto e per l’Italia. È in gioco un pezzo del futuro di Padova e non si può sbagliare a partire dalla progettazione. Non possiamo permetterci ritardi o che diventi un buco nero»