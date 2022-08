Ghedini, il ricordo di avvocati e politici ma c'è anche il caso "social"

Sono tanti i messaggi di cordoglio dopo la morte dell'avvocato e senatore, Niccolò Ghedini, deceduto all'ospedale San Raffaele di Milano dopo una lunga malattia.

Avvocati

I suoi colleghi del Foro di Padova lo hanno ricordato così: «La scomparsa prematura del Collega e Senatore Niccolò Ghedini ci lascia attoniti e sgomenti e rappresenta una ferita dolorosa per tutti gli avvocati padovani. Ricorderemo Niccolò come un grande Avvocato, per la sua viva intelligenza, signorilità e la passione professionale. L’Ordine degli Avvocati di Padova esprime le proprie sentite condoglianze ed affettuosa vicinanza alle Colleghe Nicoletta, Ippolita ed a tutti i familiari ed i Colleghi di studio dell’avvocato Ghedini».

Politica

Anche la politica ha espresso il suo cordoglio. La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati: «mi mancherà amico di sempre e mente arguta». Il senatore Udc De Poli: «Profonda tristezza per la scomparsa di Niccolò Ghedini. A lui mi legava un rapporto di amicizia personale. Di lui ho apprezzato le doti intellettuali e le eccellenti competenze in campo giuridico. Condoglianze alla moglie e al figlio. Padova ti saluta con un affettuoso abbraccio». Da nord a sud in tanti hanno espresso vicinanza alla famiglia. Su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.«Immensa tristezza per la scomparsa di Niccoló Ghedini. La comunità di Forza Italia perde un importante punto di riferimento, un amico. Il Paese perde una personalità dalla rara competenza tecnica e politica, un avvocato di grande qualità. Sincero cordoglio alla famiglia». Roberto Caon, che prima del passaggio ad Azione era una colonna di Forza Italia lo ha così ricordato: «Addio a Niccolò Ghedini, avvocato, parlamentare, veneto. Ma, sopra a tutto, un gentiluomo e una persona di parola. Sempre attento e pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno, senza clamore e senza farsi notare. Con lo stile e la sobrietà che lo ha sempre contraddistinto». Affettuoso anche il messaggio di Renato Brunetta: «Un dolore grande la scomparsa di Ghedini che lascia tutti noi sgomenti, pur sapendo che da tempo combatteva con la malattia. Un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Niccolò, ci mancherai. Sei e rimarrai amico di una vita». Anche Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, si è unita al ricordo: «Niccolò Ghedini è stato un grande avvocato ed un protagonista di primo piano della vita politica del nostro paese.Sempre all’interno di Forza Italia, sempre al fianco del presidente Berlusconi. La sua prematura scomparsa lascia un grande vuoto: le mie condoglianze alla famiglia».

Provincia

«Partecipo con profonda tristezza - dichiara Vincenzo Gottardo, vice presidente della Provincia di Padova - alla scomparsa del senatore Niccolò Ghedini, ed esprimo anche a nome di tutta l'Amministrazione provinciale la vicinanza alla famiglia in un momento così doloroso. Ricordo con affetto e profonda stima un uomo che ha contribuito, in oltre trent’anni di attività professionale e pubblica, a migliorare la giustizia in Italia. Di Niccolò Ghedini abbiamo apprezzato la sua riservatezza, la sua capacità di sintesi e lucidità d’analisi, la grande competenza e lungimiranza politica. A lui e alla sua famiglia vada il nostro pensiero più affettuoso e la riconoscenza per l’insegnamento e l’impegno indiscussi”.

Social

Soprattutto su twitter alla notizia del decesso molti hanno espresso giudizi negativi scatendando un polverone. La vicinanza alla destra sociale da giovane, la difesa nel 1986 di Marco Furlan, uno dei due componenti della banda che con il nome di Ludwig venne riconosciuta responsabile di 28 morti e 39 feriti, poi naturalmente la carriera politica e il legame con Berlusconi, sono finiti nel mirino. «Chi in queste ore sparge odio sui social per la morte di un uomo di 62 anni si qualifica per quello che è: un miserabile. Che la terra ti sia lieve, avvocato», ha dichiarato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.