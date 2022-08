Scomparsa Ghedini e Zanella, Camera di Commercio: «Perso due figure di riferimento»

Il Presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono, assieme al Segretario generale Roberto Crosta, alla Giunta e al Consiglio dell’ente esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore Andrea Zanella e dell'avvocato Niccolò Ghedini, due figure di riferimento nella comunità padovana venute a mancare nelle ultime ore.

Il ricordo

«La nostra città perde a distanza di poche ore due uomini che con la loro dedizione, la passione per il lavoro, la loro professionalità hanno contribuito all'accrescimento sociale e culturale della comunità patavina. Andrea Zanella era uno dei riferimenti del Borgo Altinate, si è sempre adoperato per la valorizzazione del distretto commerciale di una delle zone più centrali di Padova, il suo spirito di collaborazione e generosità lo ha contraddistinto anche nell'ultimo suo gesto. Niccolò Ghedini mente arguta e lungimirante, è stato un esempio di competenza e professionalità, che ha contribuito con il suo impegno a rappresentare e far valere la giustizia nel nostro Paese. Due esempi per tutti, rispettati dall’intera comunità padovana, alle loro famiglie rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze».