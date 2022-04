Peraga di Vigonza, Gruppo Gheron inaugura una nuova residenza per anziani

Si è svolta oggi 2 marzo l’inaugurazione del nuovo Centro Servizi Anziani Giorgione con il consueto taglio del nastro tricolore e con la benedizione del parroco Don Alessandro, nel cuore della cittadina alle porte di Padova, Peraga di Vigonza. Dislocata in Via Paradisi 4, in un contesto tranquillo ma al contempo funzionale e ben inserito nella rete sociale e cittadina, la struttura, di nuova costruzione, si sviluppa su tre piani ed è dotata di tecnologie impiantistiche ed energetiche di ultima generazione, che rispondono ai migliori standard qualitativi, garantendo il massimo rispetto dell’ambiente e un comfort ideale agli ospiti. Il Centro dispone, infatti, di un impianto fotovoltaico e di uno di climatizzazione con ricambio costante dell’aria. La struttura è suddivisa in quattro nuclei residenziali, ciascuno di 30 posti letto, per un totale di 120, suddivisi in camere doppie e singole, climatizzate, con TV e bagno privato, e distinte per prestazioni offerte. I servizi di assistenza sanitaria, medica e infermieristica sono integrati, in caso di necessità più specifiche, da progetti personalizzati per pazienti cronici, soggetti con demenza senile e malati di Alzheimer, con un nucleo protetto a loro dedicato. Molte le attività ludico-educative nell’ampio giardino all’aperto o nelle sale comuni interne alla Rsa pensate per intrattenere gli ospiti, favorire la socializzazione e mantenere attive le capacità cognitive, oltre a servizi integrativi quali il podologo, il parrucchiere, la fisioterapia e le visite specialistiche. La cucina interna, infine, garantisce un servizio di ristorazione di elevata qualità, con menu studiati ad hoc sui bisogni specifici degli ospiti della residenza.