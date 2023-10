Più di 5000 persone e tanta solidarietà a Ghetto in Fiore

Prodotti tipici stagionali, ma anche pannolini, salviette e materiale per l’igiene. Stamane, in occasione di Ghetto in Fiore, mostra-mercato di piante e fiori, Cia Padova ha simbolicamente donato delle scatole “contenenti felicità” a suor Miriam di Casa Priscilla. La consegna vera e propria è prevista mercoledì prossimo, quando una delegazione della stessa Cia Padova andrà a far visita alla struttura dove vengono accolte mamme con bambini. “Non si tratta di un’iniziativa a spot – ha sottolineato il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato – Desideriamo dare continuità a questa collaborazione. Fra le attività, ci siamo presi l’impegno di curare l’orto della loro nuova sede, in fase di costruzione, in via Vlacovich”. Suor Miriam, da parte sua, ha ringraziato la comunità di Padova per i tanti segni di vicinanza che continua a ricevere da oltre trent’anni a questa parte. Per quanto riguarda i numeri della manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Padova e l’associazione IlPadovaGhetto, sono stati almeno 5mila i padovani (e non) che per tutto il giorno hanno affollato il quartiere più pittoresco della città. “Un modo, questo, per valorizzare ancor di più l’Antico Ghetto”, ha concluso l’assessore Antonio Bressa.