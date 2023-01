Etichette di pericolo sulle bottiglie di vino, la leghista Ghidoni contro Viola: «Fa terrorismo»

«Massimo rispetto e gratitudine per la dottoressa Viola e per il suo lavoro di ricercatrice. Le chiedo però prudenza e lo stesso rispetto quando assume le vesti di opinionista. E’ evidente a tutti che l’abuso di alcol è nocivo per la salute, come lo sono l’abuso di fritto, di burro o di tanti altri alimenti. Ma in nome della scienza, che è ricerca continua e mai verità assoluta, non si possono cancellare millenni di storia e tradizione vitivinicola e mettere a repentaglio un intero settore, già provato dalla crisi energetica e dalla siccità». Lo ha detto Paola Ghidoni, europarlamentare Lega, in seguito alle dichiarazioni di Antonella Viola, apparse sulla stampa locale, che sostiene l’etichettatura irlandese sulle bottiglie di vino.

Viola

Sta facendo discutere infatto il suo appoggio alla scelta dell’Irlanda, approvata dalla Commissione europea, di equiparare alcol e sigarette e di inserire nell’etichetta degli alcolici gli avvertimenti sui danni alla salute. «Capisco bene i grandissimi interessi che muove il settore, ma non possiamo nascondere la verità - le parole di Antonella Viola al Corriere della Sera - .Bisogna rendere consapevoli i cittadini dei rischi collegati all’alcol, come è stato fatto per il fumo, lasciando poi a loro la scelta di bere o meno. La gente deve conoscere gli effetti del consumo di alcol sulla salute, per poi decidere responsabilmente»-

Ghidoni

«L’etichettatura irlandese sulle bottiglie di vino, secondo una stima di Coldiretti, potrebbe provocare una perdita di fatturato delle esportazioni italiane di circa 1 miliardo - replica la leghista Ghidoni - .Non oso immaginare cosa succederebbe se fosse applicata in tutta Europa. Sì alla corretta informazione, no al terrorismo: l’Italia è un Paese che fonda la sua storia e la sua economia sul settore primario, di cui la viticoltura rappresenta una parte fondamentale. Rispettiamo e difendiamo i nostri prodotti e i nostri produttori, senza allarmare inutilmente i cittadini. Non c’è salute senza lavoro e senza identità».

Bozza

«La dottoressa Viola è un’autorevole medico e divulgatrice scientifica, ma ritengo sbagliato far passare il messaggio che bere vino in modo moderato e consapevole faccia male - aggiunge il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza - .Non entro nel merito tecnico e scientifico di quanto sostiene nello specifico la dottoressa Viola, perché è chiaro che l’alcool di per sé è sostanza non salutare, tuttavia occorre contestualizzare, ampliare il raggio del ragionamento e discernere. Da anni si è creata una forte consapevolezza dei consumatori in tema di cultura alimentare, si pensi ai prodotti biologici e all’eccellenza della dieta mediterranea. Il vino poi ha incrementato il livello generale di qualità ed eccellenza nel trattamento dei vitigni, nei procedimenti enologici, e oggi è prodotto che il più delle volte si beve accompagnato dal cibo e con cura e meditazione, certamente non per stordirsi. Pertanto, seguendo il ragionamento della professoressa Viola, non ritengo esatto, in tema di health warning, il paragone con le sigarette e nemmeno con l’Irlanda, Paese che ha seri problemi di gestione dell’alcol nella popolazione per lo smodato consumo di superalcolici».