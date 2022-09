Gi Group e Gruber Logistics insieme per formare e occupare talenti

Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, e Gruber Logistics, azienda internazionale di logistica e trasporti, lanciano l’Academy per Customer Care Logistico nell’ambito del programma Academy 100% Employability. Nel 2021 Gruber Logistics ha infatti aderito a questa iniziativa di Gi Group, che, nel perimetro dell’impegno per il Lavoro Sostenibile, promuove l’occupabilità delle persone attraverso l’erogazione di un’offerta formativa gratuita e garantisce – da qui il nome 100% Employability – a tutti i partecipanti un contratto a tempo indeterminato in regime di somministrazione. Gruber Logistics è un’azienda a conduzione familiare presente in 11 nazioni con oltre 1500 dipendenti e, nel corso di oltre 80 anni di storia aziendale, ha conquistato e mantenuto la fiducia di clienti nel mondo delle spedizioni internazionali.

I candidati

L’Academy per Customer Care Logistico si rivolge a candidati con un diploma o una laurea triennale in materie economiche e/o linguistiche. A partire dal 3 ottobre 2022 le persone selezionate seguiranno un percorso formativo professionale e gratuito per apprendere i principi legati alle Operazioni Logistiche. Nel dettaglio, il programma del corso verterà su tematiche legate alle diverse tipologie di trasporti, mezzi, merci, documentazione e normativa dei trasporti, budget, pricing e comunicazione.

Michele Savani

«Noi di Gi Group da sempre offriamo gli strumenti necessari per migliorare l’Employability dei candidati e delle candidate attraverso percorsi formativi che siano altamente specializzanti. Il modello dell’Academy 100% Employability va proprio in questa direzione, ponendosi l’obiettivo di colmare lo skill mismatch che caratterizza il mondo del lavoro italiano e, in particolar modo, il settore della logistica, che vanta una crescita della domanda del 13% nel 2021 sul 2020. – afferma Michele Savani, Division Manager Logistics Sector di Gi Group – L’Academy in partnership con Gruber Logistics, con cui siamo orgogliosi di poter cooperare, rappresenta un’occasione unica per chi, in cerca di una opportunità professionale, ha interesse ad avviare una carriera nel mondo delle spedizioni internazionali»